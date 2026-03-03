Adrián Villar acusa de abandono a su ex tras accidente: "Parece que quisieras que las cosas empeores"

Adrián Villar permanece bajo custodia en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, mientras se prepara su audiencia de prisión preventiva. Las autoridades mantienen vigilancia estricta ante la gravedad del caso y la atención mediática que ha generado.

Este martes 3 de marzo Adrián Villar enfrenta el proceso judicial tras el accidente ocurrido en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, donde la deportista Lizeth Marzano perdió la vida. Testigos y peritos trabajan en el levantamiento de evidencias que serán presentadas durante la investigación.

En medio de la espera de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano, se han difundido chats en donde el joven luce frustrado después de la distancia que su expareja Francesca Montenegro marcó. Ante la negativa de la joven de contestar sus llamadas, el responsable de la muerte de la deportista explotó:

"¿Por qué m... no quieres hablar? Parece que quisieras que las cosas empeoren. ¿No te basta con lo que estamos viviendo?", ¿Quieres hacerlo aún más difícil?", le reclama el joven.

Los chats de WhatsApp reflejan la incertidumbre, el miedo y la soledad que Adrián Villar sentía hacia su entonces pareja. El joven insistió en varias ocasiones, buscando una respuesta de Francesca Montenegro, quien finalmente respondió tras varios minutos de tensión entre ambos.

El investigado cuestionó a Francesca Montenegro por alejarse en medio del escándalo, mientras su familia se mantiene firme a pesar de estar "salpicada" por la situación. "Siento que cada vez que ocurre algo, la única que se distancia eres tú", le reprochó.

¿Qué le respondió Francesca Montenegro?

Cabe resaltar que Adrián Villar expresa en sus mensajes una profunda preocupación por el futuro legal que enfrenta tras la muerte de Lizeth Marzano. Aunque la influencer Francesa Montenegro se muestra preocupada, también le reclamó por no haberse entregado antes a las autoridades.

"Adrián en realidad me preocupa Lizeth, me preocupa su familia, me preocupas tú, me preocupa tu hermana... preocupa todo, ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes, ayer han venido periodistas a mi casa, la gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá cuando él mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje", se lee como respuesta de la influencer.

En conclusión, se evidencia que Adrián Villar estuvo reprochando a su exnovia por alejarse tras el accidente, ya que en el mensaje se refleja dolor y frustración ante lo que percibe como falta de apoyo en un momento crítico. Recordemos que la influencer negó haber estado dentro del auto o haber intentado encubrir a su entonces pareja.