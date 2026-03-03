Marisol responde a Leslie Shaw sobre posible colaboración: "Lo que está enterrado, nada lo revive"

El año pasado, Marisol y Leslie Shaw estuvieron en varios problemas tras haber realizado dos colaboraciones musicales juntas. Después de mucho tiempo, la 'Barbie de la Cumbia' trató de buscar reconciliarse con la 'Faraona', pero ella le responde con todo.

Marisol responde a Leslie Shaw

El último fin de semana, Marisol estuvo en un concierto de cumbia donde fue entrevistada por el programa 'Amor y Fuego'. Entonces, le consultan sobre las recientes declaraciones de Leslie Shaw elogiándola y además, hablando sobre una posible colaboración juntas, dejando los problemas atrás. Ante esto, la 'Faraona' primero señaló que le desea lo mejor a todos sin ningún rencor.

"Leslie Shaw se expresa muy bien de tu persona ¿Por qué crees que está pasando eso?", le preguntan, y Marisol responde: "No lo sé, simplemente yo estoy bien, estoy feliz trabajando y lo demuestro todos los fines de semana que es lo más importante. Yo le deseo el bien a ella y a todas las personas, que tengan muchos éxitos como yo los tengo, continúo grabando".

Aunque luego, le preguntan directamente si aceptaría realizar una tercer colaboración musical con la artista Leslie Shaw. Recordemos que la novia de 'El Prefe' criticó fuertemente a la 'Faraona' por el videoclip de su segundo feat y la lleno de varios adjetivos calificativos que nunca fue del agrado de la cantante.

"¿Aceptarías una colaboración con ella?", le consulta el reportero de manera directa, y la intérprete de la "Escobita" fue tajante con su respuesta: "Lo que está enterrado nadie lo puede volver revivir".

¿Qué dijo Leslie Shaw?

Cuando Leslie Shaw visitó el programa de 'Amor y Fuego' habló sobre el problema que tuvo con Marisol, donde señaló que no le tiene ningún rencor y que le hubiera gustado realizar más conciertos juntas, pero también de una posible colaboración musical porque sus canciones tuvieron mucho éxito.

"Yo no le guardo ningún rencor a Marisol, ya las cosas tuvieron que pasar así y ya está. Me da un poco de pena a veces porque me hubiera encantando hacer más conciertos con ella (¿Quién sabe?) Sí, quien sabe", menciona la joven cantante.

De esta manera, Marisol ha señalado que le desea lo mejor a Leslie Shaw y a todos como lo viene teniendo ella en cada uno de sus conciertos. Además, deja en claro que no pensaría en volver a realizar una colaboración musical con ella otra vez, porque ya sería parte de su pasado.