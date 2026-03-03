"Eran amigas": Periodista revela por qué Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz, estaría molesta con Stephanie Cayo

La actriz peruana Stephanie Cayo volvió a ocupar titulares tras los rumores de un romance con el cantante español Alejandro Sanz. La posible relación no solo generó revuelo en redes sociales, sino también en la prensa española, donde incluso se deslizó que Candela Márquez, expareja del artista, estaría incómoda con la situación.

Periodista español revela supuesta incomodidad de Candela Márquez

En entrevista con el programa América Hoy, el periodista español Marc Leirado se refirió al impacto que causó la noticia en España. Según explicó, el romance tomó por sorpresa a muchos seguidores del cantante y habría generado malestar en Candela Márquez, quién tenía una relación amical con la modelo.

"Sabemos que la reacción de Candela es que está molesta porque se supone que Alejandro Sanz la dejó, que le dijo que quería un tiempo para estar solo, pero resulta que ha sido para establecer una relación con Stephanie Cayo, que también era amiga de Candela, porque cuando Alejandro ya estaba saliendo con Candela ya era amigo de Stephanie", comentó.

El comunicador precisó además que la relación entre Cayo y Márquez no era cercana en el plano personal, sino que se dio principalmente por el entorno compartido con el cantante.

"La relación que tenían Candela y Stephanie era una relación no íntima obviamente, pero sí por la pareja que era Alejandro, así que obviamente la conoce y han compartido espacios, eran amigas", agregó.

Estas declaraciones intensificaron el debate en redes sociales, donde los usuarios analizaron el contexto del supuesto romance y la cronología de los vínculos del artista español.

@rkt696 Periodista español revela que Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz estaría incómoda tras romance con Stephanie Cayo ♬ sonido original - rkt696

El beso en Guayaquil que encendió las redes

El 21 de febrero, durante su presentación en Guayaquil, Alejandro Sanz protagonizó el momento que disparó las especulaciones. Mientras interpretaba su repertorio, se acercó a uno de los laterales del escenario, donde se encontraba Stephanie Cayo, y le dio un beso ante el público.

El video, difundido en TikTok por la usuaria Ruddy Restrepo, se viralizó en cuestión de horas. Las imágenes muestran al cantante aproximándose a la actriz peruana, dedicándole el gesto afectuoso y regresando luego al centro del escenario para continuar con el espectáculo.

La escena acumuló miles de reproducciones y comentarios, con seguidores preguntándose si el beso representaba la confirmación pública de una relación. Aunque ninguno de los dos ha oficializado el romance, el gesto fue interpretado por muchos como una señal clara de cercanía.

El episodio volvió a colocar a ambos artistas en el foco mediático, mientras la prensa internacional sigue atenta a cualquier declaración que confirme o descarte el vínculo sentimental.

Los rumores sobre un posible romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz siguen creciendo, impulsados por imágenes virales y versiones de la prensa española. En paralelo, las supuestas molestias de Candela Márquez suman un nuevo capítulo a la historia.