Tony Succar agradece el apoyo del público tras escándalo en hotel de EE. UU. con su padre: "Todo está bajo control"

Tony Succar vivió un momento incómodo durante una visita a un hotel Best Western en Los Ángeles, cuando, pese a tener una reservación confirmada, el personal negó el acceso a los servicios a su padre en medio de una emergencia médica. El hecho generó indignación en redes y motivó un pronunciamiento público del músico.

El mensaje de Tony Succar tras el incidente

A través de sus redes sociales, Tony Succar se dirigió a sus seguidores para expresar su gratitud por las muestras de apoyo y preocupación que recibió luego de que se hiciera público el episodio vivido con su padre. El artista aseguró que la situación ya se encuentra bajo control y destacó la solidaridad de quienes se mantuvieron atentos a su estado y al de Antonio Succar.

"Estoy agradecido con toda la gente que está pendiente de todo y la verdad el apoyo, su cariño, empatía y compasión. Gente que son mis amigos, mi familia, han estado ahí conmigo, pero todo está bien, bajo control, tranquilo", manifestó el músico en un video.

Asimismo, Tony Succar reveló desde la cadena hotelera se comunicaron con él tras la difusión del caso y le informaron que dialogarán con los responsables. Incluso le ofrecieron cubrir los gastos de otro hospedaje, gesto que agradeció, aunque remarcó que su principal preocupación es lograr un cambio estructural en la atención al cliente.

"Dicen que van a hablar con el dueño y el manager para que ojalá esto no vuelva a repetirse. La generosidad, la decencia, la ética y la empatía deberían ser siempre la base", escribió en su publicación. Posteriormente, añadió: "Iban a cubrir el costo del hotel donde me quedé, pero agradezco eso; sin embargo, yo les dije que lo más importante es que hagan lo necesario", explicó.

@rkt696 Tony Succar agradece apoyo del público tras escándalo junto a su padre en hotel de EE. UU. ♬ sonido original - rkt696

Críticas por la desaparición de comentarios negativos

Además de referirse al incidente, Tony Succar advirtió sobre un hecho que consideró preocupante. Denunció que, tras la avalancha de críticas al hotel en plataformas digitales, los comentarios negativos desaparecieron en pocas horas, situación que aseguró haber verificado personalmente y de la que afirmó guardar pruebas del respaldo recibido por los usuarios.

"No sabía que podían manipular las reviews en Google. O sea, anoche vi a muchos de ustedes dejando review y hasta tomé screenshot porque no me lo esperaba. Hoy entré por curiosidad y borraron todos los reviews. Significa que cualquier empresa puede comprar o manipular los reviews, increíble", expresó.

Succar incluso mostró capturas de pantalla como evidencia, generando nuevamente debate en redes sociales sobre la transparencia de las plataformas de calificación y la responsabilidad de las empresas frente a situaciones delicadas.

Tony Succar reacciona a los reviews modificados.

Con este pronunciamiento, Tony Succar no solo buscó agradecer el apoyo recibido tras el difícil momento que atravesó junto a su padre, sino también abrir una reflexión sobre la importancia de la empatía y la ética en el servicio al cliente. El artista dejó en claro que más allá de una compensación económica, espera que situaciones como la vivida no vuelvan a repetirse.