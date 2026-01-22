RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Impactante!

Isabella Ladera y Hugo García desatan rumores de embarazo: "La familia va a seguir creciendo"

Videos, comentarios y gestos desataron especulaciones sobre la dulce espera de Isabella Ladera. Además, versiones apuntan a que Hugo García y ella ya estarían comprometidos.

Isabella Ladera y Hugo García revolucionan redes con rumores de embarazo y compromiso.
Isabella Ladera y Hugo García revolucionan redes con rumores de embarazo y compromiso. (Composición Karibeña)
22/01/2026

Isabella Ladera y Hugo García vuelven a estar en el centro de la atención tras desatar fuertes rumores de una gran noticia. La pareja, que vive un intenso romance, sorprendió a sus seguidores con unos videos que han hecho estallar las redes sociales, en uno muchos aseguran que la influencer venezolana estaría en la dulce espera y en otro que la pareja ya estaría comprometida.

¿Isabella Ladera y Hugo García serán padres?

Isabella Ladera y Hugo García vuelven a estar en boca de todos. La pareja ha desatado fuertes rumores de embarazo luego de compartir videos y comentarios que no pasaron desapercibidos en redes sociales. Sus seguidores están convencidos de que la influencer venezolana estaría en la dulce espera, y las reacciones no se han hecho esperar.

Todo comenzó cuando Isabella publicó algunos videos donde se le nota un ligero cambio físico, especialmente en el abdomen. Este detalle llamó la atención de sus fans, quienes rápidamente empezaron a preguntarse si estaba embarazada. A esto se sumó un video grabado dentro de un auto junto a Hugo García, donde ambos mostraban a sus gatos. 

En medio de la conversación, el exchico reality soltó una frase que encendió aún más los rumores: "La familia sigue creciendo". Sin dudar, Isabella respondió: "Y va a seguir creciendo".

Estas palabras fueron suficientes para que las redes sociales estallaran y los seguidores empezaran a sacar sus propias conclusiones. Tras la difusión de estos videos, cientos de usuarios comentaron asegurando que Isabella estaría embarazada. Los mensajes de apoyo y felicitación no tardaron en aparecer.

Video revelaría que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García: "Hermosa barriguita"
Lee también

Video revelaría que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García: "Hermosa barriguita"

"Ella está embarazada", "Las que somos mamis sabemos que ella sí está embarazada, qué bella" y "Solo las que hemos estado embarazadas sabemos que esa pechonalidad es de una embarazada. ¡Felicidades!", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Muchos seguidores también destacaron que la influencer luce más radiante, tranquila y feliz, lo que para ellos sería una señal clara de que atraviesa una etapa especial. Otros, en cambio, pidieron respeto y recordaron que solo la pareja puede confirmar una noticia tan importante.

Isabella Ladera desata rumores de embarazo con curioso mensaje: "Tengo 14 semanas"
Lee también

Isabella Ladera desata rumores de embarazo con curioso mensaje: "Tengo 14 semanas"

Lo cierto es que Isabella y Hugo viven un gran momento sentimental. Desde que iniciaron su relación, no han dejado de mostrarse juntos, compartiendo viajes, eventos y momentos cotidianos que reflejan la fuerte conexión que tienen.

¿Compromiso y boda en camino?

Pero los rumores no terminan ahí. Algunas versiones indican que la pareja ya estaría comprometida. Esto se debe a que Hugo ha comenzado a llamar "novia" a Isabella en distintas ocasiones, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Además, la influencer mostró recientemente un regalo muy especial: un álbum de fotos donde aparece una imagen junto a Hugo, ambos elegantemente vestidos y muy juntos. Para muchos, esta fotografía sería del momento exacto en el que él le habría entregado el anillo de compromiso. 

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente ni el embarazo ni el compromiso, sus publicaciones siguen alimentando la ilusión de los fans. Estos están atentos a cada detalle.

En conclusión, Isabella Ladera y Hugo García atraviesan una etapa llena de amor, felicidad y expectativa. Sus gestos, palabras y videos han generado una ola de rumores de embarazo e incluso compromiso que mantienen a todos pendientes de una posible gran noticia. 

Temas relacionados compromiso Embarazo Hugo García Isabella Ladera karibeña rumores

Siga leyendo

Lo Más leído

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

últimas noticias
Karibeña