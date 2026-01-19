RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Video revelaría que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García: "Hermosa barriguita"

Según reveló un comunicador, Isabella Ladera habría confirmado su embarazo luego de aparecer en un video donde se le observa una barriguita muy pronunciada.

Video revelaría que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García
Video revelaría que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García (Composición Karibeña)
19/01/2026

El nombre de Isabella Ladera volvió a sonar con fuerza en redes sociales y en la farándula digital. La influencer venezolana quedó en el centro de todas las miradas luego de que se viralizara un video donde se le observa una 'barriguita' de gestación. 

¿Isabella Ladera embarazada?

El comunicador Oswaldo Villalobos se comunicó con el programa 'Arriba mi gente' para confirmar que según sus fuentes Isabella Ladera sí estaría embarazada de Hugo García. A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde se puede observar una barriguita a la joven influencer. 

"Felicidades a los padres, Isabella Ladera y Hugo García. Isabella nos está dejando ver una hermosa barriguita, felicidades", expresó. 

Así mismo, el comunicador afirmó que el peruano ya se habría mudado a Miami en la casa que renta la influencer venezolana. La pareja estaría preparándose para vivir con una familia con la nueva llegada del bebé y trabajar en las redes sociales. 

"Con estas imágenes estaríamos demostrando que Isabella Ladera estaría embarazada. Importante aclarar que ya Hugo vive en Miami, en la casa que rentó Isabella Ladera, una casa familiar de ellos dos como familia y su hija de ella. Estuvimos investigando y los padres no vivirían en esa casa. Incluso estuvieron construyendo una oficina donde trabajaran juntos como pareja y familia", comentó. 

@cortostv01 Se confirma qyw Hugo García será padre junto a Isabela LADERA #arribamigente #hugogarcia #isabelaladera #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

Hugo García se iría a vivir a Miami

Hugo García no se salvó del análisis en redes. El exchico reality compartió algunos contenidos que sus seguidores relacionaron con temas familiares, lo que aumentó las sospechas. Aunque él tampoco se ha pronunciado directamente sobre el tema, cada una de sus publicaciones es revisada al detalle. A esto se sumaron comentarios desde el entorno mediático. Micheille Soifer avivó los rumores.

"Me dijo que planeaba irse a Miami... Hugo siempre dijo: 'Yo quiero establecer, crear una familia. Ya me siento preparado para eso'. Personalmente, creo que ese 'run run' puede ser verdad". Sus palabras fueron suficientes para que muchos dieran casi por hecho el embarazo.

Isabella Ladera ya es madre de una niña, Mía Antonella, y sus seguidores recuerdan que Hugo mantiene una relación cercana con la pequeña. Imágenes compartidas en fechas especiales han mostrado una convivencia familiar armoniosa, lo que refuerza la idea de un proyecto de vida en común.

De esta manera, el comunicador reveló un video donde Isabella Ladera ya tendría un embarazo de meses que se notaría, y solo estaría esperando con Hugo García que alguna revista quiera la exclusiva para anunciarlo. 

