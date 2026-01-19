RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Ex de Isabella Ladera sorprendió con romántico detalle a Josmery Toledo: "Me quiere conquistar"

Isander Pérez, ex pareja de Isabella Ladera, sorprendió a Jossmery Toledo con flores, chocolates y un tierno mensaje durante reality internacional avivando los rumores de un romance.

Jossmery Toledo vuelve a acaparar miradas tras romántico gesto de Isander Pérez en reality.
Jossmery Toledo vuelve a acaparar miradas tras romántico gesto de Isander Pérez en reality. (Composición: La Karibeña)
19/01/2026

Jossmery Toledo volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de protagonizar uno de los momentos más comentados del reality "El Rancho de Destino". La exsuboficial de la Policía sorprendió a los televidentes al darse un apasionado beso con el influencer puertorriqueño Isander Pérez, ex pareja de Isabella Ladera. Lejos de quedar como un hecho aislado, el acercamiento tomó fuerza con una romántica sorpresa que el joven le preparó dentro del programa y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Jossmery recibe inesperada sorpresa romántica

Durante una de las recientes emisiones del reality, Isander Pérez decidió dar un paso más y sorprender a Jossmery Toledo con un gesto que no pasó desapercibido. El influencer ingresó sigilosamente a la habitación mientras la modelo dormía y la despertó para entregarle un arreglo de flores, chocolates y un peluche, dejando en evidencia sus intenciones de conquistarla.

Junto al obsequio, Isander le entregó una tarjeta con un mensaje especial que Jossmery leyó en voz alta ante las cámaras. "Dicen que lo bueno llega al final y si tú confirmas eso", se escucha decir a la participante, quien no ocultó su sorpresa y emoción. Luego, la modelo reaccionó con una sonrisa y añadió: "Este chico me quiere conquistar, están lindas, gracias".

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el acercamiento entre ambos. Mientras un sector del público celebró la posible nueva pareja, otros recordaron los vínculos previos de Jossmery dentro del programa, en especial su cercanía con Gerald Oropeza. Comentarios como:

"Los amo, hacen bonita pareja", "Tan rápido, Jossmery", "Atrasaron al patrón" y "Tal vez este sea el indicado" inundaron las plataformas digitales.

@jossmerytoledocoronel

Me está enamorado 😻

♬ sonido original - Jossmery👮🏼

El beso que encendió la convivencia en el reality

Días antes de la sorpresa, Jossmery Toledo e Isander Pérez ya habían generado revuelo tras protagonizar un beso que marcó un quiebre dentro de la competencia. El momento ocurrió durante una reunión entre los participantes, cuando la conversación tomó un tono más íntimo. Visiblemente nervioso, el influencer confesó: 

"En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho". Lejos de incomodarse, Toledo tomó la iniciativa y respondió con seguridad: "Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar", frase que dio paso a un beso que provocó gritos, aplausos y sorpresa entre los concursantes.

Desde el inicio del programa, la química entre ambos resultó evidente. La popular 'Tombita' no ocultó su interés por Isander, cuyo pasado sentimental con Isabella Ladera también alimentó comentarios y especulaciones. Cada interacción fue seguida con atención tanto por los participantes como por la audiencia.

El beso no solo alteró la dinámica de convivencia, sino que también reforzó alianzas y posicionó a Jossmery como una de las figuras más comentadas del reality. El clip se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos en redes sociales, consolidando su protagonismo en el programa.

Con el beso y la posterior sorpresa romántica, Jossmery Toledo reafirma su rol como una de las participantes más mediáticas de "El Rancho de Destino". Su cercanía con Isander Pérez continúa dando que hablar y mantiene en vilo a la audiencia, que sigue de cerca cada nuevo episodio de este romance que promete seguir marcando el rumbo del reality.

