Melissa Klug lanza fuertes calificativos contra Bryan Torres tras difusión de video con Samahara Lobatón

Las revelaciones sobre la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres siguen generando impacto. Tras la difusión de un video con una presunta agresión, la polémica creció cuando Melissa Klug fue vista en una comisaría y luego rompió su silencio con duras declaraciones contra el cantante, expresando su indignación y preocupación por su hija.

Melissa Klug reacciona tras ver el video

El programa 'Amor y Fuego' difundió el material audiovisual en el que se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón dentro de su habitación. Un equipo del espacio televisivo decidió enviarle el video a Melissa Klug para consultarle si tenía conocimiento de lo ocurrido. La reacción de la empresaria fue inmediata y contundente.

Visiblemente impactada, Melissa Klug aseguró que desconocía por completo la existencia de estas imágenes y no ocultó su furia contra el cantante. A través de mensajes de WhatsApp, la chalaca expresó su indignación con palabras duras y directas.

"Qué. No había visto eso", escribió inicialmente. Luego añadió: "Si hubiera sabido, yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz abusivo".

Las cámaras del programa abordaron posteriormente a la expareja de Jefferson Farfán, quien se mostró afectada y con la voz quebrada al referirse a la situación. La empresaria denunció públicamente que su hija habría sido víctima de situaciones de extrema gravedad, señalando que se atentó contra la integridad física de Samahara mediante agresiones físicas directas.

Melissa se quiebra tras agresión de Bryan Torres

Además, Melissa Klug , se notó angustiada casi al borde de las lagrimas tras señalar que Samahara no estaría dispuesta a alejarse de Bryan Torres pese a lo sucedido. La empresaria recalcó que necesita ayuda psicológica.

"Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...", expresó, reflejando su desesperación como madre ante la negativa de su hija de recibir apoyo profesional.

Por otro lado, las reacciones de Melissa Klug no se limitaron a la emisión televisiva. En declaraciones posteriores al diario Trome, la empresaria reiteró que recién tuvo acceso al video cuando el programa 'Amor y Fuego' se lo envió, hecho que la afectó profundamente y la llevó incluso a acudir a una comisaría.

"Ayer recién me lo mandó 'Amor y fuego', y casi me muero; no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría. Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada", afirmó.

En conclusión, las declaraciones de Melissa Klug reavivaron la polémica sobre Bryan Torres y Samahara Lobatón, poniendo nuevamente la violencia en el centro del debate. La empresaria dejó claro que su prioridad es la seguridad y la salud emocional de su hija, mientras el caso sigue generando reacciones y posibles implicancias legales.