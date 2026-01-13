Melissa Klug es vista en comisaría tras supuesta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón.

A fines de 2025, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación tras denuncias de faltas de respeto. La polémica resurgió en 2026 luego de que Rodrigo González revelara que existe un video con una presunta agresión del cantante, contexto en el que Melissa Klug fue vista en una comisaría de Lima, generando especulaciones.

Melissa Klug acude a comisaría en medio de la controversia

Melissa Klug fue captada en la comisaría de Monterrico en medio de la difusión del delicado material. La imagen, compartida por una seguidora de Instrándula y replicada por páginas de espectáculos, llamó la atención de 'La Ratuja' y del periodista Samuel Suárez, quienes la difundieron por el contexto del caso.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la visita de Melissa Klug a la comisaría. En la imagen difundida aparece de espaldas, lo que impide mayores detalles, y la empresaria aún no se pronuncia sobre las presuntas agresiones a su hija, manteniendo silencio pese al impacto mediático.

Según explicó Rodrigo González, el material audiovisual fue enviado directamente a su producción y mostraría a Bryan Torres agrediendo físicamente a Samahara dentro de su habitación. El conductor indicó que el cantante la habría jaloneado, lanzado sobre la cama y golpeado con una almohada, presuntamente para no dejar marcas visibles.

¿Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón?

Rodrigo González y Gigi Mitre regresaron con fuerza este 2026 con su programa 'Amor y Fuego', es así como una de las noticias más relevantes fue la agresión física de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón.

"Nos han enviado unas imágenes de Bryan agrediendo a Samahara, por lo que nosotros reconocemos es el mismo lugar que reveló en el programa de La Chola Chabuca..... ¿Quién tiene las imágenes de tu casa?, ¿Cómo nos han podido llegar esas imágenes?. Imágenes donde Bryan agrede brutalmente a Samahara. Bryan no va filtrar esas imágenes. La única interesada que se haga público es (ella)", dijo Peluchín.", expresó el periodista.

Luego, el conductor del programa de televisión empezó a relatar que la hija de Melissa Klug aparece en la escena reclamando al cantante de salsa y entonces, el artista la empieza agredir poniendo una almohada delante de la joven.

Según reveló Rodrigo González las imágenes que vio junto a su compañera Gigi Mitre serían muy explícitas donde evidenciarían que las agresiones serían algo habitual en su relación. Además, afirman que este video solo pudo haber sido filtrado por la misma Samahara Lobatón en una posible busca de ayuda.

"Debe ser ella la que se la ha pasado a algún amigo, se la ha pasado a alguien, 'mira, si pasa algo, quédatela por si acaso', o ella quizás está pidiendo ayuda de alguna manera. Lo que hemos visto lo involucra a él que está agrediéndola", comentó el conductor en su programa de TV.

La difusión del video y la presencia de Melissa Klug en una comisaría intensificaron la atención mediática sobre el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Mientras las imágenes generan indignación y debate, el silencio de los involucrados mantiene la incertidumbre sobre los pasos legales y el esclarecimiento de los hechos.