¡Juntos otra vez! Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen en iglesia tras presunta agresión

La influencer Samahara Lobatón y Bryan Torres siempre han estado en medio de la polémica por su relación. Tras terminar en medio de polémicas a finales de 2025, ahora ambos aparecen juntos en familia asistiendo a una iglesia y viviendo juntos otra vez.

¿Se reconciliaron?

El pasado 6 de enero, el programa 'Amor y Fuego' captó a Bryan Torres ingresando a la casa de Samahara Lobatón y quedándose toda la noche. A través de las ventanas se observó que se daban la mano y había ciertos cariños entre la pareja.

En otro momento, también grabaron a la pareja asistiendo a una iglesia evangélica juntos después de la fuerte confrontación que tuvieron a finales de 2025. Como se recuerda, anteriormente revelaron que llevaban terapia de pareja y asistían a la iglesia para fortalecerse como familia. Ahora, parece que se habrían reconciliado nuevamente.

Lo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre es que la pareja se haya reconciliado nuevamente luego de ver un video donde la hija de Melissa Klug era agredida fuertemente por el cantante de salsa.

¿Bryan Torres agredió a Samahara?

Rodrigo González y Gigi Mitre regresaron con fuerza este 2026 con su programa 'Amor y Fuego', es así como una de las noticias más relevantes fue la agresión física de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón.

"Nos han enviado unas imágenes de Bryan agrediendo a Samahara, por lo que nosotros reconocemos es el mismo lugar que reveló en el programa de La Chola Chabuca, su cuarto ¿Cómo nos lo han enviado? Está en nuestro poder", expresó el periodista.

Luego, el conductor del programa de televisión empezó a relatar que la hija de Melissa Klug aparece en la escena reclamando al cantante de salsa y entonces, el artista la empieza agredir poniendo una almohada delante de la joven.

Estas imágenes habrían sido grabadas en el 2025, pero sin conocer la fecha exactamente y si fue la causa de su última separación a finales de 2025. Los conductores de televisión no pueden exponerlo en TV, ya que no cuentan con la autorización de ninguna de las dos partes involucradas y por ello, solo relataron lo que vieron explícitamente en el video.

De esta manera, Bryan Torres y Samahara Lobatón habrían retomado su romance nuevamente ya que fueron vistos descansando en la casa de la influencer. Además, las cámaras de 'Amor y Fuego' los captaron en cariños a través de una ventana.