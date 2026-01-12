Pamela López sorprende al contar que paga los gustitos de Paul Michael: "Yo le robo el colágeno"

Pamela López volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez por una razón muy distinta a su pasado con Christian Cueva. Durante una transmisión en vivo, la empresaria sorprendió al contar, entre risas y bromas, que ella pagó gustitos de su actual pareja, el cantante Paul Michael, dejando varios momentos que rápidamente se volvieron virales.

Pamela López confiesa que pagó gustitos de Paul Michael

Todo ocurrió mientras Pamela López realizaba un live desde casa. La transmisión transcurría con normalidad hasta que Paul Michael apareció luego de salir a comprar helados. Desde ese instante, el ambiente se lleno de comentarios cariñosos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Muy enamorada, Pamela no dudó en halagar públicamente a su pareja y bromear sobre la diferencia de edad.

"¿Cómo enamorarme de este precioso? Este churro, hermoso, bello, precioso, lo amo. Es demasiado lindo de verdad, es que no saben todo lo que aporta, todo el colágeno que le absorbo", dijo entre risas, provocando cientos de reacciones en el chat del live.

Paul Michael no se quedó atrás y respondió con humor a los halagos de Pamela. El cantante también bromeó sobre su físico.

"Arrugas están que me salen ya más bien", comentó riendo, mientras ella insistía en lo mucho que le gustaba su pareja. "Me he engordado", dijo Paul inflando la panza y haciendo reír a Pamela y a los seguidores.

En medio de la conversación, Pamela contó con total naturalidad que le transfirió dinero a Paul para que compre los helados. Según explicó, fueron 200 soles. El cantante, sin ningún problema, admitió que se quedó con el vuelto.

El momento más inesperado llegó cuando intervino Brianna, la hija mayor de Pamela con Christian Cueva, quien estaba atenta a la transmisión. Al escuchar la cifra, la menor no dudó en reaccionar.

"¿Cuánto te di para los helados?", preguntó Pamela. "Um, me diste 200", respondió Paul, pero de inmediato la niña lo corrigió con un contundente "En tus sueños", provocando carcajadas en vivo. "Qué me va a dar gente", indicó Paul, dando a entender que todo fue una broma.

La referencia que desató comentarios en redes

Pamela López, lejos de incomodarse, siguió la broma. Cerró el tema con una frase que no pasó desapercibida.

"280 so, muy buena respuesta, le di, le yapeé 280 soles", dijo entre risas, haciendo clara referencia al recordado episodio del yape de 280 soles que en su momento protagonizó Christian Cueva a Pamela Franco.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos compararon ambos casos, hablaron de coincidencias y otros simplemente tomaron el momento con humor, recordando uno de los episodios más comentados de la farándula reciente.

En conclusión, la transmisión en vivo de Pamela López llamó la atención en redes sociales luego de que comentara, en tono de broma, que le dio dinero a su actual pareja, Paul Michael, y destacara con humor la diferencia de edad entre ambos. El momento fue tomado con humor por los participantes del live y por los usuarios.