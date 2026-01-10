Pamela López sorprende con una gran noticia para sus seguidores: "La familia creció"

La relación entre Pamela López y Paul Michael ha causado mucha polémica por la gran diferencia de edades entre ambos. Aunque la influencer ya tiene cuatro hijos, siempre se los vincula para que forme una familia con el joven cantante y ahora, la ex de Christian Cueva sorprendió con una noticia.

Pamela López tiene un nuevo integrante en su familia

Por medio de sus redes sociales, Pamela López estuvo compartiendo cómo disfrutaba las vacaciones junto a sus hijos y su pareja Paul Michael. Aunque, también estuvo realizando algunas declaraciones en contra del padre de sus niños, Christian Cueva.

Hace unas horas, la popular 'KittyPam' compartió un video donde reveló una gran noticia para ella y su familia. Aunque muchos creían que podría tratarse de un ser vivo como una mascota o un posible embarazo, se trataría de un nuevo auto.

"Tengo algo que contarles... la familia creció, llegó un nuevo integrante", expresó la artista en sus redes.

Más cerca para divorciarse

Las expectativas del divorcio entre Pamela López y Christian Cueva, es uno de los temas más comentados de la expareja. Es así como ahora el abogado de la influencer 'KittyPam', afirmó que ya estaría en comunicación con los representantes del pelotero.

"Como abogado de PL (Pamela López), me he reunido con los letrados de CC (Christian Cueva), el señor Villaverde y la señora Barrientos, para que ambas partes puedan divorciarse", expresó por medio de un comunicado en sus redes sociales.

En ese sentido, el abogado Gino Paolo Zamora Vega señala que no significa que exista un divorcio ya establecido, pero si está en camino para hacerlo y sería un primer paso para que su representante logre separarse después de dos años de anunciar el fin de su relación en 2024.

"Esto no significa que exista, a la fecha, un acuerdo; sin embargo, se trata de un primer paso para poner fin al conflicto. Todo dependerá de que exista un consenso entre CC y PL. Por nuestra parte, dejamos en claro que siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa para ambas partes", agregó.

De esta manera, Pamela López estaría cerca a divorciarse de Christian Cueva y continuar con su vida con Paul Michael. Aunque reveló que no tiene planeado tener más hijos, la 'KittyPam' celebró que tiene un nuevo auto que formará parte de su nueva familia. Recordemos que hace unos meses, la influencer reclamaba que su auto se lo llevó el 'Aladino' y ahora, tendría un nuevo.