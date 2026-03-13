Muere Stephen Hibbert, reconocido actor de "Pulp Fiction", a los 68 años tras un infarto

El mundo del cine está de luto. El actor y guionista británico Stephen Hibbert, recordado por su participación en la famosa película "Pulp Fiction", falleció a los 68 años luego de sufrir un infarto. La noticia fue confirmada por su familia, que compartió un emotivo mensaje para despedirlo.

Stephen Hibbert, actor de "Pulp Fiction", pierde la vida tras infarto

Según medios internacionales, el actor y guionista británico Stephen Hibbert murió de manera inesperada a inicios de marzo mientras se encontraba en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Su partida ha causado tristeza entre seguidores del cine y compañeros de la industria.

Fueron sus hijos Greg, Ronnie y Rosalind quienes anunciaron públicamente el fallecimiento del actor. A través de un comunicado, recordaron su vida y el amor que siempre mostró por su familia y el arte.

"Nuestro padre falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañaremos profundamente", confirmaron los hijos de Stephen Hibbert a TMZ.

Hasta el momento no se han revelado más detalles médicos sobre el infarto que provocó su muerte. Sin embargo, sus seres queridos destacaron que su legado seguirá vivo entre quienes disfrutaron de su trabajo.

El recordado personaje de "Pulp Fiction"

Stephen Hibbert alcanzó fama mundial por interpretar al inquietante personaje "The Gimp" en la película Pulp Fiction, estrenada en 1994 y dirigida por Quentin Tarantino. Aunque el personaje no hablaba y aparecía con el rostro cubierto por un traje de cuero, la escena donde aparece se convirtió en una de las más recordadas de la película.

El propio actor contó que interpretar a ese personaje fue un reto físico, ya que debía pasar muchas horas en el set con un traje pesado y poco cómodo. Con el paso del tiempo, la cinta se volvió un clásico del cine y es considerada una de las obras más importantes de Tarantino.

Así llegó al papel en la película

En una entrevista pasada, Hibbert recordó cómo fue que terminó interpretando al famoso personaje. Todo comenzó gracias a su amistad con Quentin Tarantino y su pasión compartida por el cine. Durante la etapa de preparación de la película, el director le propuso que probara suerte con el personaje.

"Éramos básicamente cinéfilos. Íbamos al New Beverly Cinema y veíamos una proyección de Stagecoach o algo así", contó. "'¿Por qué no vienes a leer el papel de Gimp?'", le dijo Tarantino. Después de la audición, la respuesta fue rápida: "Oye, tienes el papel. Hagámoslo", recordó el actor sobre ese momento.

Un artista que también fue guionista

Aunque su papel en "Pulp Fiction" es el más recordado, Hibbert también se desarrolló en otro ámbito. El actor tuvo una carrera importante como escritor de televisión.

Trabajó en el equipo de guionistas del popular programa "Late Night with David Letterman" y participó en proyectos como "Animaniacs", "Darkwing Duck" y "Boy Meets World". Además, tuvo apariciones en películas como "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me", "El gato en el sombrero" y "National Treasure: Book of Secrets".

Tras conocerse su fallecimiento, Roger Avary, coguionista de "Pulp Fiction", compartió un mensaje en redes sociales recordando al actor. También destacó la calidad humana del actor.

"Estoy absolutamente atónito al saber que Stephen Hibbert, el caballero que interpretó al Gimp en Pulp Fiction, ha fallecido", escribió. "Era realmente un tipo maravilloso... Me entristece su fallecimiento, pero me alegra haberlo conocido y poder llamarlo amigo", expresó.

En conclusión, la muerte de Stephen Hibbert marca la despedida de un artista que dejó su huella en el cine y la televisión. Aunque su personaje en "Pulp Fiction" no hablaba ni mostraba su rostro, su presencia quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Su legado seguirá vivo en las historias que ayudó a crear y en una de las películas más icónicas del cine de los años noventa.