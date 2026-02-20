Fallece Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy", a los 53 años tras enfrentar enfermedad neurodegenerativa

Una noticia triste sacudió a los fans de las series: el actor estadounidense Eric Dane falleció a los 53 años tras luchar contra una enfermedad neurodegenerativa. Él era muy querido por su papel del doctor Mark Sloan en "Grey's Anatomy", al que muchos recuerdan como "McSteamy", y también por interpretar a Cal Jacobs en "Euphoria" de HBO.

Eric Dane, actor de "Anatomía de Grey", perdió la vida a los 53 años

El mundo del espectáculo internacional está de luto. El actor Eric Dane, recordado por su papel en "Grey's Anatomy" y la serie "Euphoria", falleció a los 53 años, meses después de revelar que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta los músculos y avanza con el tiempo.

La triste noticia fue confirmada oficialmente por su equipo de relaciones públicas, generando una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Eric Dane se había ganado el cariño del público por su talento, su carisma y sus recordados personajes en televisión.

El actor murió rodeado de su familia y seres queridos, quienes lo acompañaron en sus últimos momentos. En el comunicado difundido tras su fallecimiento se informó lo siguiente:

"Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA", anunció su equipo de relaciones públicas, confirmando así la dura batalla que enfrentó hasta el final.

Su partida impactó especialmente a los fans de "Grey's Anatomy", donde interpretó al doctor Mark Sloan, uno de los personajes más queridos de la serie, conocido también como "McSteamy". Gracias a ese papel, se convirtió en una figura muy popular dentro del drama médico.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Además de su éxito en "Grey's Anatomy", Eric Dane también conquistó a una nueva generación con su papel de Cal Jacobs en la exitosa serie "Euphoria" de HBO. Su actuación mostró un lado más intenso y dramático que fue muy comentado por los seguidores de la producción.

A lo largo de su carrera, el actor también participó en series como "Charmed" y "The Last Ship", donde interpretó al capitán Tom Chandler. En el cine, formó parte de películas conocidas como "Marley & Me", "Valentine's Day" y "Burlesque", demostrando su versatilidad en la actuación.

Tras conocerse la noticia, varias figuras del espectáculo le rindieron homenaje. El actor Kevin McKidd, su compañero en "Grey's Anatomy", escribió un mensaje breve pero emotivo. Por su parte, el creador de "Euphoria", Sam Levinson, expresó su dolor con sinceridad.

"Descansa en paz, amigo", colocó Kevin McKidd. "Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric", puso Sam Levinson.

Su lucha contra la enfermedad y su amor por su familia

En los últimos meses, Eric Dane habló públicamente sobre su diagnóstico y lo difícil que fue afrontar esta enfermedad. En una entrevista, confesó que la situación lo hizo sentir "enojado", reflejando el impacto emocional que vivía mientras enfrentaba la ELA.

El comunicado también destacó el gran amor que sentía por su familia, especialmente por sus hijas. Ellas siempre fueron su mayor motivación y apoyo durante esta etapa tan complicada de su vida.

En conclusión, la muerte de Eric Dane deja un gran vacío en la televisión y el entretenimiento mundial. Su legado seguirá vivo en series como "Grey's Anatomy" y "Euphoria", donde su talento y presencia marcaron a millones de fans que hoy lo recuerdan con cariño y profunda tristeza.