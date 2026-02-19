Dayron Martin responde a Pamela López en plena polémica: "Si soy el payaso, ella es la dueña del circo"

La polémica entre Dayron Martin y Pamela López sigue creciendo y ahora suma un nuevo capítulo lleno de declaraciones fuertes. El cantante cubano aseguró que la aún esposa de Christian Cueva estaría mencionándolo en público porque le conviene mediáticamente, generando aún más comentarios en redes sociales.

Dayron Martin critica a Pamela López y le responde

Luego de que Pamela López calificara a Dayron Martin como "payaso", el artista no se quedó callado. Esta vez, el cantante cubano dudó en responder con firmeza luego de las fuertes declaraciones que la aún esposa de Christian Cueva y anunciar incluso acciones legales.

La controversia volvió a encenderse cuando Dayron Martin explicó que, al inicio de todo el escándalo, Pamela López evitaba referirse a él e incluso decía no conocerlo. Sin embargo, según el cantante, la situación cambió con el paso de los días.

"Al principio ella no quería comentar nada de mí y dijo que no me conocía, pero como ya no puede hablar del padre de sus hijos (Christian Cueva), pues ahora le funciona hablar de mí", señaló el cubano.

Además, cuando le preguntaron sobre el calificativo de "payaso" que recibió, el cantante respondió sin filtros. Dejó una frase que impactó sobre la influencer.

"(¿Qué te parece que te haya tildado de 'payaso'?) Bueno, si yo soy el payaso, ella es la dueña del circo de los payasos", acotó Dayron Martin a Trome.

¿Qué había dicho Pamela López?

Por su parte, Pamela López también se pronunció en "Más Espectáculos" y dejó clara su postura frente a las declaraciones del cantante cubano. Aseguró que él estaría buscando protagonismo con el escándalo.

"Es un payaso, el circo ya terminó, ya pasó fu en el año de la pera. Él tiene talento y debe destacar por eso, que no meta sus narices donde no debe", manifestó Pamela López en una entrevista.

Asimismo, la influencer marcó distancia del conflicto. Dio a entender que no considera importante seguir alimentando esta polémica, pese a que las declaraciones continúan cruzándose públicamente.

En paralelo, Dayron Martin reveló que ya elaboró una carta notarial junto a su abogado, luego de que Pamela López tomara acciones similares días antes. Esto demuestra que el conflicto ya no solo se limita a redes sociales, sino también al ámbito legal.

En conclusión, Dayron Martin salió a responder a Pamela López luego que lo tildara de "payaso". Mientras el cantante aseguró que ella habla de él por conveniencia, la influencer lo descalificó públicamente, dejando claro que este conflicto aún está lejos de terminar.