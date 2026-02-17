Pamela López arremete contra Dayron Martin y lo llama 'payaso': "El circo ya terminó"

Pamela López vuelve al centro de la polémica. El cantante cubano Dayron Martin anunció en redes que, junto a su abogado, envió una carta notarial contra la trujillana, luego de que ella hiciera lo mismo días antes. Lejos de quedarse callada, la aún esposa de Christian Cueva respondió con duros calificativos.

Pamela López responde con dureza a Dayron y Anelhí Arias

En declaraciones al programa "Más Espectáculos", Pamela López no dudó en cuestionar a Dayron Martin y minimizar sus recientes acciones legales. La influencer aseguró que el cantante busca protagonismo y le recomendó enfocarse en su carrera artística.

"Es un payaso, el circo ya terminó, ya pasó fu en el año de la pera. Él tiene talento y debe destacar por eso, que no meta sus narices donde no debe", manifestó Pamela López.

La trujillana también respondió a Anelhí Arias, quien la criticó públicamente tras las afirmaciones del cantante cubano. López le pidió informarse antes de opinar y dejó en claro que no la considera su enemiga.

"La señora Anelhi dice que está tan ocupada trabajando, entonces para qué se mete en cosas que ni sabe. Primero debe informarse y podemos tener alguna conversación y eso es si es que se me da la gana.. aunque eso a mí no me suma, me resta. Yo ni la conozco, no soy su enemiga y si queire le doy información", añadió.

Con estas declaraciones, Pamela López marcó distancia tanto del cantante como de quienes la cuestionan, mientras el conflicto legal sigue su curso.

Pamela López y Paul Michael se 'casan'

Se conoce que Pamela López aún está en un proceso de divorcio con Christian Cueva, que tomaría más tiempo aún en resolverse. Así mismo, el joven Paul Michael estaría en el mismo proceso, así que una boda entre ambos sería completamente nula por el momento.

Aún así por San Valentín, la pareja decidió unirse en matrimonio simbólico durante una entrevista con 'Enrique, Cámara, Acción'. Es así como realizaron una boda en vivo donde la influencer utilizó un velo de novia y bouquet, además intercambiaron anillos de compromiso en una pequeña ceremonia donde se dedicaron varias palabras de amor.

Por medio de sus redes sociales, Paul Michael le dedicó unas tiernas palabras a Pamela López, donde compartió una fotografías de ambos en aquella unión simbólica. Así mismo, le dedicó un mensaje lleno de mucho cariño donde señala que se siente afortunado de tener a la trujillana a su lado.

"Hoy quiero recordarte lo increíble que eres y lo afortunado que soy por tenerte en mi vida. Desde que llegaste todo tiene más luz y más sentido. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por caminar conmigo. Prometo seguir cuidando nosotros y de este amor tan bonito que construimos cada día. Te amo con todo mi corazón, trujillana", dijo.

Pamela López vuelve a enfrentar un escenario marcado por la polémica, entre cartas notariales, declaraciones cruzadas y críticas públicas. Mientras responde con firmeza a Dayron Martin y a quienes cuestionan su versión, también busca mostrar estabilidad sentimental junto a Paul Michael.