Pamela López encara a Pamela Franco tras indirecta de que no trabaja: "Si tanto están ganando, que le paguen a mi mamá"

La polémica entre Pamela Franco y Pamela López volvió a encenderse tras una indirecta de la cumbiambera, interpretada como una alusión a la expareja de Christian Cueva. Lejos de guardar silencio, la trujillana respondió en una entrevista televisiva, donde defendió su rol como madre y trabajadora, y lanzó críticas contra el futbolista y su entorno.

Pamela López responde a las declaraciones de Pamela Franco

Durante su participación en el programa 'América Hoy', Pamela López fue consultada directamente por las palabras de Pamela Franco, quien aseguró que una persona que trabaja no tiene tiempo para los chismes. Frente a ello, la trujillana rechazó que se ponga en duda su esfuerzo diario y remarcó que su vida está centrada en el trabajo y en la crianza de sus hijos.

"Son varias oportunidades en que la señora hace hincapié a su trabajo. Yo trabajo mucho, fuera de casa y dentro de casa, no sé si tú podrás decir lo mismo. Con una niña yo tengo tres niños y una señorita de 21 años. Trabajo muchísimo duro para darle un soporte emocional que su pareja no les puede dar", expresó López, visiblemente incómoda.

En ese sentido, dejó entrever que su realidad como madre es distinta y que su prioridad está puesta en el bienestar emocional de sus hijos, a quienes les toca enfrentar una situación familiar compleja. Además, aprovechó el espacio para cuestionar el aspecto económico del conflicto, lanzando un mensaje directo hacia Pamela Franco y Christian Cueva.

"Y si tanto está generando, sería bueno que le digas que pague la deuda que tiene con mi mamá, que son 80 mil soles", manifestó, poniendo nuevamente sobre la mesa un tema que, según ella, continúa sin resolverse.

Pamela López se pronuncia sobre las acusaciones de Christian Cueva

La trujillana también se refirió al reciente mensaje que Christian Cueva publicó en redes sociales, donde habría dejado entrever supuestas infidelidades por parte de ella. Al respecto, Pamela López aseguró que no se trata de un hecho aislado y que el futbolista habría intentado desacreditarla en más de una oportunidad desde que se produjo la separación.

"No es la primera vez que hace este tipo de calumnias. Desde que yo me separé ha intentado de mil maneras desacreditarme, entre otras cosas, por lo que tenemos temas legales. Es lamentable porque yo he dicho todo con pruebas, sin embargo él demuestra todo lo contrario", declaró.

Asimismo, López reveló que la comunicación con el deportista es prácticamente inexistente desde hace varios meses y que la relación entre Cueva y sus hijos se habría visto seriamente afectada. Según su testimonio, el jugador no mantiene contacto con los menores desde finales del año pasado.

"No, yo no tengo comunicación con él. Desde inicio de diciembre, que me envió un mensaje para recoger a mis hijos. Desde diciembre del año pasado no los ve y no los llama", afirmó con preocupación.

Las declaraciones de Pamela López mantienen el conflicto con Pamela Franco y Christian Cueva en el centro de la atención mediática. Mientras la cumbiambera se enfoca en sus proyectos personales, la trujillana defiende su rol como madre y reclama responsabilidades pendientes, tanto emocionales como económicas, dejando claro que las diferencias aún están lejos de resolverse.