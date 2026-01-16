Pamela López justifica por qué exige 64 mil soles de pensión a Christian Cueva: "Tu realidad no es igual a la mía"

La separación entre Pamela López y el futbolista Christian Cueva sigue sumando nuevos y polémicos capítulos. En esta ocasión, la atención se centra en el tema económico, luego de revelarse la alta suma que la trujillana pide como pensión de alimentos para sus tres hijos menores.

Pamela López exige S/64 mil de pensión a Christian Cueva

Pamela López no se quedó callada y respondió con firmeza a las críticas tras conocerse que exige la cifra de 64 mil soles mensuales para la manutención de sus pequeños. El monto, planteado formalmente como pensión de alimentos a Christian Cueva, ha sorprendido a muchos, generado un intenso debate.

En una reciente entrevista para 'Más Espectáculos', Pamela López fue consultada sobre la elevada suma que solicita como pensión a Christian Cueva para sus hijos. Con un tono firme y visiblemente incómoda, la trujillana aclaró que los 64 mil soles no son un capricho personal, sino el resultado de los gastos mensuales de sus tres menores.

"Para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual que la de Pepito, y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos", señaló.

Asimismo, Pamela López explicó que en este tipo de procesos se suele presentar una "base alta" para que las autoridades evalúen el caso, por lo que pidió al público no juzgar sin conocer los detalles legales y financieros. "Gente, por favor, no se desubiquen; infórmense bien antes de emitir una opinión", sentenció para frenar las críticas en su contra.

La respuesta a la oferta de Christian Cueva

Según se informó, Christian Cueva habría ofrecido una pensión de 12 mil soles, una cifra que para el ciudadano promedio podría parecer elevada, pero que para Pamela López resulta insuficiente dadas las circunstancias. Para la trujillana, dicha suma no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, debido a que más de la mitad se destina exclusivamente al pago de los colegios.

"¿Cómo van a ser 12 mil soles si solo 8 mil se van en el colegio?, ¿Con 4 mil soles se puede mantener a tres niños con todos los pagos que eso conlleva? No, pues, no", cuestionó Pamela López de manera retórica.

@ameg_pe 16.01.26 | Pamela López explica por qué pide 64 mil soles a Christian Cueva de pensión. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Por otro lado, la demanda de divorcio presentada por Christian Cueva fue declarada inadmisible, lo que añade mayor complejidad a una batalla judicial que parece estar lejos de concluir. Lo cierto es que Pamela López está decidida a luchar por lo que considera justo para sus hijos, defendiendo un estándar de vida que, según ella, el futbolista tiene la responsabilidad de garantizar.

De esta forma, Pamela López sostiene que los 64 mil soles solicitado como pensión a Christian Cueva responde al nivel de vida que llevaban sus hijos. Con esta postura, la trujillana deja en claro que no se trata de un capricho, sino de una exigencia basada en realidades que no pueden compararse.