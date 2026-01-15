Pamela López amenaza con denunciar a hermano de Christian Cueva: "Voy a proceder ya legalmente"

Los problemas entre Pamela López y Christian Cueva han hecho que la situación entre sus familias se vuelve muy tensa. Es así como ahora, la influencer a amenazado con tomar medidas legales contra el tío de sus hijos.

Pamela López denunciaría a hermano de Cueva

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela López afirma estar cansada de que Marcial Cueva se siga dirigiendo hacia ella en múltiples ocasiones donde le habría insultado aparentemente. Así mismo, señaló que por ello estaría decidiendo tomar medidas legales en su contra.

"Con ese tipo voy a proceder ya legalmente, porque yo creo que todo por lo que me ha pasado. Me ha insultado, en Año Nuevo y Navidad lo volvió a hacer, es una persona que deja mal a quien le crio. Más allá de los problemas con su hermano, soy la mamá de sus sobrinos. Lastimosamente es el padrino de uno de mis hijos, que se mantenga al margen", expresó.

En ese sentido, también reveló que el hermano de Christian Cueva debería hacer su vida por separado del pelotero y no meterse en sus problemas familiares. Además, afirmó que Marcial tendría denuncias por agresión.

"Que se consiga una mujer porque hace años no lo tiene, que se independice, que haga algo por su vida. Que deje de meterse donde no lo llaman, que deje de husmear vidas ajenas. Que conmigo no se meta, va a perder. Es un agresor, tiene denuncias por agresión, ¿Qué puedo esperar?, no me voy a dirigir a ese", agregó.

Pamela López tomaría medidas legales contra el hermano de Christian Cueva pic.twitter.com/VjLeIaMeUV — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 16, 2026

El mensaje de Marcial Cueva

Hace unos días atrás, Marcial Cueva sorprendió al compartir un mensaje por medio de sus redes sociales donde varios usuarios señalaron como una posible indirecta para Pamela López. En el mensaje, hablan de construir algo propio y no de hablar de otros para generar.

"Quien tiene claro lo suyo, no necesita hablar tanto. Hablar de otros es fácil; construir algo propio, no tanto. Por eso algunos viven del eco... hasta que el tiempo se queda solo con las voces que valían la pena", expresó en el mensaje.

De esta manera, Pamela López estaría cansada de los mensajes o intervenciones del hermano de Christian Cueva en los problemas que tiene con el pelotero. Por ello, la influencer ha señalado que cansada de los ataques estaría tomando la decisión de tomar medidas legales contra Marcial y el asunto quedaría en mano de su abogado.