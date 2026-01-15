Abogado revela que Pamela López aún seguirá casada con Cueva: "No hemos podido llegar a un acuerdo"

Hace unas semanas, los abogados de Christian Cueva y Pamela López revelaron que estaban en una nueva conciliación para lograr un divorcio de manera rápida. Ahora, el representante de la influencer reveló que esto no se pudo lograr.

No procede el divorcio en conciliación

A través de una historia en sus redes, el abogado Gino Zamora reveló que tras tener una reunión buscando la conciliación de su patrocinada para un divorcio rápido con Christian Cueva, no lograron llegar a un acuerdo.

"Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa. Esto no significa que en un futuro no podamos seguir entablando conversaciones para llegar a un acuerdo beneficioso para ambos", expresó.

Aunque, de igual manera revelaron que seguirán abiertos a una posibilidad de una nueva conversación para que puedan divorciarse en una forma en que todos tengan algún beneficio.

"Por nuestra parte, el canal de comunicación siempre estará abierto y estamos predispuestos para una solución rápida y oportuna", agregó.

Cueva pediría tenencia compartida

La defensa de Christian Cueva sostuvo que la responsabilidad económica sobre los hijos corresponde a ambos padres y no únicamente al deportista. En ese contexto, Barrientos recordó que, antes de que se iniciara la demanda de alimentos, su patrocinado asumía diversos pagos vinculados a la manutención de los menores.

Según detalló, estos desembolsos no se limitaban a la educación, ya que el futbolista también cubría otros gastos relacionados con la vida diaria de sus hijos. Además, explicó que, tras la demanda de alimentos presentada por Pamela López, el juez estableció un monto mensual fijo que actualmente se viene cumpliendo.

Sin embargo, la abogada aseguró que su defendido comenzó a recibir una serie de correos electrónicos por parte del colegio de sus hijos. Mostraron documentos en los que el centro educativo advertía sobre mensualidades pendientes y otras situaciones preocupantes. Por ello, ahora estarían planteando tener la tenencia compartida de los tres niños.

De esta manera, parece que tanto Christian Cueva y Pamela López aún tendrían mucho que conciliar para poder lograr un divorcio. Por su parte, el abogado de la influencer reveló que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes y por el momento, el pelotero seguirá casado con 'KittyPam' y esperan una nueva conversación para lograr una separación armoniosa.