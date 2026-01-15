¿Fue por celos? Joven denuncia a Shirley Arica por agresión en discoteca: "Empezó a golpearme"

La exchica reality Shirley Arica ha llamado la atención por su vida farandulera y estar en medio de escándalos. Ahora, acaba de ser denunciada nuevamente por haber agredido a una joven en una discoteca.

Shirley Arica denunciada por agresión

La ciudadana Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto acudió el pasado domingo 11 de enero a una comisaría de Punta Hermosa para denunciar a Shirley Arica tras haberla agredido en una discoteca. Así mismo, la joven señaló que no conocía a la influencer y desconocía los motivos de haber sido agredida físicamente.

"Nadie en sus 5 sentidos quisiera colgarse de una flaca como Shirley Arica. Hay que ser bien tontos para hacer eso. Me saludó a las 3 a.m. en el baño y de la nada cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme. Yo me he defendido claramente, pero vinieron los de seguridad de la discoteca y nos empezaron a separar", expresó.

Luego, el reportero del programa 'Amor y Fuego' reveló que el único vínculo que tendría con la 'chica realidad' sería el joven Ivo Ezeta, quien es una amigo de hace muchos años de ella y sería el actual galán de Shirley.

"(¿Existe una tercera persona?) Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón", señaló.

Audios comprometedores

Así mismo, Karolay decidió entregar pruebas al programa de televisión para revelar que efectivamente Shirley Arica la viene amenazando. Es así como se revela fuertes palabras que arremetió la influencer contra la joven.

"Te voy a sacar la ... hija de ...., por hablar de mí. No te me cruces, perr* de mier**. (No mides lo que dices, mídete que eres una figura pública y madre) Put.. asquerosa, pu... de mie... ¡Te voy a matar!", se lee en la conversación y audio.

El programa fue en busca de Shirley Arica para buscar su versión de la historia y empezó negando conocer a la joven. Afirma que ella no salió en estado de ebriedad de la discoteca y que sería alguien mentirosa.

"¿Ah si?, no sé la verdad, ni idea. Recién me estoy enterando, que pruebe lo que dice. Si ya denunció creo que debe hacer una investigación. Por mi parte no porque no sé quién es, lo desmiento. Porque hay gente que habla cada cosa, yo duermo como un ángel", respondió.

De esta manera, Shirley Arica viene negando las acusaciones de la joven Karolay sobre agresión física en una discoteca en el último fin de semana, pero la joven ya habría dejado pruebas en su denuncia.