¿Evelyn Vela se burló de la agresión a Samahara Lobatón? La contundente respuesta de la ex amiga de Melissa Klug

Evelyn Vela volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser señalada en redes sociales por una presunta indirecta vinculada al caso de Samahara Lobatón. Un mensaje que publicó en Instagram, interpretado por muchos como una burla y difundido mientras circulaba un video de la agresión atribuida a Bryan Torres, desató indignación y duras críticas en plataformas digitales.

Acusan a Evelyn Vela de burlarse de agresión con mensaje polémico

La polémica se inició cuando Evelyn Vela compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram. En el video, se la ve bailando en bikini dentro de su vivienda, una escena habitual en sus redes; sin embargo, lo que encendió la controversia fue el mensaje que acompañó la publicación.

"Van a pagar llorando lo que un día hicieron riendo, el karma siempre llega", escribió la también conocida como 'La Reina del Sur'.

La frase no pasó desapercibida y, en cuestión de minutos, numerosos usuarios empezaron a relacionarla con la situación que atravesaba Samahara Lobatón y su madre, Melissa Klug. Esto ocurrió en medio de la difusión del video que evidenciaría una presunta agresión del cantante Bryan Torres, denunciado por tentativa de feminicidio.

Las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales, varios internautas calificaron el mensaje como insensible y fuera de lugar, considerando la gravedad del caso. Muchos señalaron que la publicación resultaba ofensiva en un contexto marcado por la violencia contra la mujer y exigieron una explicación pública por parte de Evelyn Vela.

Evelyn Vela responde y niega indirecta contra Samahara Lobatón

Ante la avalancha de cuestionamientos, Evelyn Vela decidió pronunciarse para aclarar la situación. La empresaria rechazó tajantemente que su mensaje haya tenido como destinatarias a Samahara Lobatón o Melissa Klug. Además, aseguró que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo con la influencer al momento de realizar la publicación.

"Súper equivocadas ah, esa frase tiene nombre y apellido por si acaso. Yo no tenía idea que estaba pasando con esa chica hasta que el maquillador en común que tenemos me mandó el video de lo que estaba pasando y esta historia lo subí temprano. Yo no vivo peleando con esa gente. (...) Yo no vivo pensando en esa gente, están mal, fue para quien hackeó mi tiktok", expresó.

Vela sostuvo que el mensaje tenía otro destinatario y que las interpretaciones surgieron por una coincidencia desafortunada. Asimismo, recalcó que no mantiene conflictos con Samahara ni con su familia y que no suele involucrarse en polémicas ajenas.

Pese a su aclaración, el debate continuó en redes sociales, donde algunos usuarios aceptaron su explicación, mientras otros se mantuvieron escépticos y cuestionaron el momento elegido para publicar el mensaje.

En conclusión, aunque Evelyn Vela negó de forma enfática haber lanzado una indirecta hacia Samahara Lobatón, la polémica dejó en claro el impacto de los mensajes públicos cuando coinciden con casos de violencia, mientras la empresaria intenta cerrar un nuevo capítulo de exposición mediática.