Bryan Torres podría ir a prisión por presunta agresión a Samahara Lobatón, según abogada: ¿Cuántos años?

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres tomó un giro mucho más grave. Tras la difusión de un video donde se evidenciaría una presunta agresión, la abogada Rosario Sacieta explicó en televisión nacional que el cantante podría enfrentar una larga pena de prisión si la justicia califica el hecho como tentativa de feminicidio.

¿Cuántos años de prisión podría recibir Bryan Torres por la agresión?

La abogada Rosario Sacieta fue invitada al programa "Arriba Mi Gente", donde analizó el panorama legal luego de que Melissa Klug denunciara a Bryan Torres tras ver las imágenes en las que se observa la agresión contra su hija Samahara Lobatón. Según la especialista, no se trataría de un caso menor ni de simples lesiones.

Durante su intervención, Sacieta se puso en el lugar de Melissa Klug y remarcó la gravedad de lo ocurrido. Además, calificó el hecho como "tentativa de feminicidio".

"Hace muy bien y me pongo realmente a en el dolor de una madre. ¿Qué habrá sentido Melissa Klug al ver a su hija a su hija atacada de esa manera? Esto no es lesiones leves, esto es feminicidio en grado de tentativa", afirmó con firmeza.

La abogada explicó que, de confirmarse esta figura legal, la pena mínima establecida por la ley peruana es bastante alta. Rosario Sacieta detalló que, incluso con una reducción, la condena seguiría siendo muy severa.

"¿Qué dice la ley? 20 años es el mínimo. Entonces si tú tienes una acusación de tentativa de homicidio, de feminicidio, el juez puede rebajar el mínimo", señaló. "O sea como el mínimo es 20 años él puede recibir una sanción de 19 años, 11 meses y 4 días, por ejemplo", dijo aclarando que Bryan Torres podría pasar décadas en prisión si es hallado culpable.

Además, recordó que la denuncia presentada por Melissa Klug cambia el escenario, ya que ahora el Ministerio Público puede actuar de oficio y evaluar todas las pruebas disponibles, incluido el video difundido en redes sociales.

¿Puede haber detención preliminar pese a que el video es antiguo?

Uno de los puntos que más dudas generó fue si Bryan Torres podría ser detenido, considerando que el video no sería reciente y que, en su momento, Samahara Lobatón no pasó por médico legista. Esta pregunta fue planteada en vivo por el conductor Ricardo Rondón. Ante ello, Rosario Sacieta aclaró que no se trataría de un caso de flagrancia, pero que eso no impide una acción inmediata de la justicia.

"Bueno, la flagrancia no aplica, porque esto es del año pasado. Pero y lo sabe bien el Ministerio Público puede pedir la detención preliminar para que en 10 días, una vez capturado, se inicia el proceso inmediatamente", explicó.

Finalmente, la abogada hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen con firmeza. Pidió que no permitan que un caso de esta gravedad quede impune.

"¿Por qué? Hago un llamado al Ministerio público y hago un llamado también al Poder Judicial. Este depredador ha podido mandar a esta muchacha a necropsia, a medicina legal para que para que hagan la necropsia correspondiente", expresó.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres ya no solo genera polémica en el mundo del espectáculo, sino también una fuerte preocupación legal. Las declaraciones de la abogada Rosario Sacieta dejan claro que el cantante podría enfrentar una de las penas más duras que contempla la ley, mientras la opinión pública espera que las autoridades actúen con rapidez y responsabilidad.