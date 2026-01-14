Samahara Lobatón reaparece ante cámaras tras viralizarse video de Bryan Torres agrediéndola ¿Qué dijo?

Las fuertes imágenes de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón el pasado 1 de diciembre de 2025, que recién se hicieron público, ha causado mucho revuelo en la familia de la influencer. Melissa Klug es quien ha tomado las cartas en el asunto y presentar la denuncia, mientras estará apoyando a su hija para que pueda superar estos momentos.

Reaparece Samahara Lobatón ante las cámaras

El programa 'Amor y Fuego' captó la llegada de Melissa Klug a la casa de su hija Samahara Lobatón, quien llegaba con agentes de Dirincri de Surco. La empresaria señaló que hablaría con su hija para conversar sobre todo lo que ha pasado y la denuncia que puso hacia Bryan Torres.

Luego, la ex de Jefferson Farfán se retiró del lugar, pero la influencer fue captada saliendo en dos ocasiones de su casa para aparentemente trasladarse a otra casa. Durante ese lapso de su salida al auto, Samahara evitó dar declaraciones a la prensa, ni responder si denunciará al padre de sus dos últimos hijos por la agresión.

En el lugar también se visualizó al abogado de Samahara Lobatón, quien estuvo acompañando a Melissa Klug todo el momento para ver los pasos siguientes de la denuncia contra el salsero. El representante legal no quiso dar declaraciones a la prensa tampoco, como es un tema delicado, han decidido mantener todo en silencio. Hasta el momento, la única que ha declarado ha sido la empresaria.

Reencuentro de Melissa con Samahara

Se mostró a Melissa Klug llegando hasta la vivienda de Samahara Lobatón, ubicada a pocas cuadras de su propio domicilio. La presencia de la empresaria no pasó desapercibida, ya que ocurrió en medio de las interrogantes sobre si la influencer decidiría denunciar formalmente a Bryan Torres tras la viralización del video.

Abordada por los reporteros de 'Amor y Fuego', la conocida 'Blanca de Chucuito' se mostró visiblemente afectada y expresó su postura con firmeza. "Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija", declaró ante cámaras. Luego, ambas fueron vistas dándose un abrazo entre lágrimas.

De esta manera, Samahara Lobatón se ha reencontrado con Melissa Klug en su casa tras evidenciarse la agresión de Bryan Torres al público. Así mismo, las cámaras de televisión han tenido a la influencer frente a frente, pero ella ha decidido mantenerse en silencio ante las preguntas y se refugia en su madre.