Flavia Laos graba su álbum en disquera de BTS y emociona a sus fans: "Una locura"

Flavia Laos revela que graba su álbum en disquera de BTS

Flavia Laos empezó el 2026 con el pie derecho y más enfocada que nunca en su carrera musical. Luego de disfrutar unas largas vacaciones por Tailandia, Dubái y Bangkok, la cantante peruana llegó a Estados Unidos para continuar con la grabación de su álbum "La Rubia Peligrosa". Y sorprendió al hacerlo en la disquera de BTS, uno de los grupos más grandes del mundo.

La actriz no dudó en compartir este importante momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde dejó ver lo emocionada que está con esta nueva etapa profesional. Apenas aterrizó en Estados Unidos, Flavia Laos avisó que venía con todo.

"Regresamos a Los Ángeles, gente", dijo en sus historias de Instagram, dejando claro que el descanso terminó y que ahora toca trabajar duro.

La cantante mostró que se encuentra grabando su disco en Hybe Latinoamérica, la disquera vinculada a BTS que acaba de abrir su sede en Los Ángeles y que apuesta por nuevos talentos. Desde ahí, Flavia continúa dándole forma a su esperado álbum, un proyecto que viene preparando desde hace meses. Muy entusiasmada, la influencer contó cómo vivió su primer día de grabación.

"¿Qué estoy llamando? Bueno chicos, primer día de grabación del álbum", comentó, visiblemente emocionada. Luego añadió: "Este es el estudio de las oficinas de Hybe, o sea, una locura. Se viene el blog".

Fans celebran este nuevo paso en su carrera

Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales, destacaron que Flavia esté trabajando en una disquera relacionada con BTS y fans resaltaron que se trata de un gran logro para una artista peruana.

Este anuncio también llega en medio de la fiebre por BTS en el Perú. Ayer, 13 de enero, las redes sociales explotaron tras confirmarse que la banda surcoreana incluirá a Lima en su gira mundial 2026 con conciertos el 9 y 10 de octubre del 2026. TikTok se llenó de videos, memes y lágrimas de emoción de los fans peruanos, lo que volvió a poner en el centro a todo lo relacionado con BTS y su disquera.

Por eso, que Flavia Laos esté grabando en una disquera ligada a la famosa banda de K-pop no pasó desapercibido. Por ahora, Flavia continúa trabajando en Los Ángeles y compartiendo cada avance con sus seguidores.

