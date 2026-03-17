Hugo García habla sobre comprometerse en matrimonio con Isabella Ladera ¿Los próximos en casarse?

Como se conoce, Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padres muy pronto formando así una hermosa familia. Ahora, se ha hablado sobre su futuro como pareja y de que el peruano le pida matrimonio a la influencer venezolana.

Hugo García piensa pedir la mano a Isabella

Isabella Ladera y Hugo García fueron invitados en un reality de convivencia para conversar con los participantes antes de que se encerraran por las próximas semanas. Es así como ambos fueron consultados sobre su relación amorosa. El peruano señaló que fueron muchos cambios en los últimos meses, pero para algo mucho mejor.

"Yo tenía mi vida en Perú, mi familia, mi casa, todo. Ahora estoy más tiempo acá que allá. Ahorita estoy viviendo la etapa más bonita de mi vida", expresó.

Entonces, uno de los participantes le consulta si tiene planeado casarse, ya que están esperando un hijo juntos. Ante esto, la respuesta de los jóvenes sorprende a todos, señalando que hace meses atrás hablaron sobre su futuro juntos.

"¿Tienen planes de casarse?", le preguntan a la pareja, ellos responden: "Nosotros hemos hablado todo, tenemos todos los temas abordados desde un comienzo) Lo bueno es que está con manicure".

Isabella Ladera sobre su relación

Durante la conversación, Isabella Ladera comentó que se tomó un tiempo de conocer a Hugo García bien, ya que venía con heridas de una relación pasada. Así mismo, no se dieron un beso hasta un mes después de conocerse.

"Yo siempre quise hacer las cosas bien, tomarme mi tiempo, conocernos y que las cosas se dieran de una manera bonita, sin forzar nada. Siempre estuvimos hablando claro de todo, pero yo tenía que sanar muchas cosas, yo no quería herir a nadie con mis heridas", señaló la joven.

Por su parte, el peruano señaló que tuvieron una conexión en la primera vez que se conocieron que los hizo hacer las cosas de manera correcta. Así mismo, la influencer agrega los detalles que da el modelo.

"La primera vez que nos vimos sí hubo una conexión y una vibra muy bonita" "Es muy detallista, lo que me ha regalado son cosas que toman tiempo, anota lo que quiero, me escucha", agregó.

De esta manera, Hugo García afirma que ha querido tener una relación más que formal con Isabella Ladera desde la primera vez que se conocieron. Tras ser consultados sobre un posible matrimonio, la pareja señaló que es un tema ya conversado y con mucha probabilidad.