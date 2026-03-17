Said Palao y Mario Irivarren captados con mujeres en un yate en Argentina ¿Qué dirán Alejandra y Onelia?

Hace menos de un año, Said Palao se casó con Alejandra Baigorria en una gran boda y hace unos meses, Mario Irivarren se reconcilió con Onelia Molina tras terminar por Vania Bludau. Ahora, Palao como Irivarren fueron captados sin sus parejas abordo de un yate con varias mujeres.

¡Ampay de Mario Irivarren y Said Palao!

En el último programa de Magaly Medina reveló que este 17 de marzo soltaría una gran bomba de un ampay en Argentina. Aunque no se sabía de quién o quiénes se trataba, ahora revelaron las nuevas imágenes de su avance donde muestran a los implicados.

Es así como aparece Mario Irivarren y Said Palao fueron grabados durante su viaje a Argentina donde acudieron con su amigo Patricio Parodi y sin sus respectivas parejas amorosas. Las imágenes del programa de TV captaron cómo todos estaban abordo de un yate acompañados de varias mujeres.

Así mismo, se puede ver cómo bebían alcohol, bailaban todos juntos e incluso, se metían al mar. En otro momento, se puede captar cómo Mario Irivarren tiene una cercanía con una jovencita que por el ángulo de la cámara parece que se dan un beso.

"¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia! Said Palao, Mario Irivarren y una escapada a Argentina. Chicas, bikini, sol, tragos, yate", se le escucha decir al locutor del ampay.

¡Redes estallan!

Desde que se publicaron las imágenes reveladoras de los dos chicos realitys en Argentina ha causado una gran controversia. Muchos usuarios señalaron la segunda vez que Mario Irivarren estaría fallando en su relación con Onelia Molina, y si esta vez lo volvería a perdonar o decidiría dar por terminada la relación.

Así mismo, Said Palao está a un poco más de un mes de cumplir su primer año de casado con Alejandra Baigorria, y según ha revelado la empresaria, estarían buscando convertirse en padres desde hace unos meses, ya que es uno de los sueños de la 'gringa'.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado en redes sociales tras las imágenes emitidas por Magaly Medina en su programa. Solamente Said Palao ha decidido limitar los comentarios, ya que muchos seguidores empezaron a opinar de una supuesta infidelidad a su esposa.

De esta manera, tras las recientes imágenes de Said Palao y Mario Irivarren disfrutando de una fiesta en un yate en Argentina sin la presencia de sus parejas respectivas, ha causado una gran controversia en redes sociales.