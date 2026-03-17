Pati Lorena expone peculiar momento con Paul Michael en La Granja VIP: "No usa papel higiénico"

El estreno de La Granja VIP Perú llamó la atención desde su primera emisión por la participación de figuras de la farándula local. El reality destaca tanto por su formato como por los momentos inesperados de los participantes. Uno de los más comentados fue el enfrentamiento entre Pati Lorena y Paul Michael, que se volvió viral en redes.

Pati Lorena revela peculiar hábito de Paul Michael

Durante una dinámica dentro del programa, Pati Lorena y Yiddá Eslava expusieron un detalle íntimo sobre la rutina de higiene de Paul Michael. Según explicaron, el modelo habría optado por dejar de lado el uso del papel higiénico, apostando por un sistema que considera más efectivo. La revelación generó sorpresa inmediata entre los presentes.

"Paul Michael entra al baño y se lava el poto con agua. No usa papel higiénico....Eso es bien de cab****", comentó Pati Lorena, dejando en evidencia el método que utiliza el cantante para su aseo personal.

El comentario generó reacciones inmediatas, especialmente cuando Pablo Heredia intentó justificar la práctica. Sin embargo, Yiddá Eslava añadió un detalle que incrementó la sorpresa y provocó risas generalizadas.

"No. ¡Lo iba a hacer con el envase que hacemos la limonada!", reveló, lo que desató carcajadas entre los participantes del reality.

Este momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del programa, reforzando el tono desenfadado y polémico que caracteriza a La Granja VIP.

Tenso cruce entre Ethel Pozo y Pati Lorena

Por otro lado, El ingreso de Pati Lorena al reality también generó expectativa. Vestida de rojo y llegando en un lujoso vehículo, la exproductora marcó su entrada con una actitud confrontacional. Ethel Pozo no dudó en recibirla y cuestionarla en vivo.

"Bienvenida a ti también, mi amor. Escúchame este casi casi es un sueño Paty, para ti porque yo que te conozco de hace mucho tiempo tú querías ser un personaje público", dijo Ethel. "Yo creo reo que siempre fui un personaje, detrás de cámaras, lo que yo hago es ser yo misma, burlarme que es lo que me encanta y tú me conoces, hijita", respondió.

En ese momento, Ethel decidió encarar a la exproductora de Gisela Valcárcel por hablar en redes de ella y otros personajes de la farándula. Pati Lorena explicó por qué suele hacerlo.

"Yo te conozco, pero conozco a una y ahora en tiktoker eres otra. Cuéntame por qué te has dedicado a hablar de cada uno de los granjeros y de mí. ¿Qué ha pasado?", cuestionó Ethel. "Porque me divierto, porque eso es lo que el público quiere. La gente quiere saber qué hay detrás de cámaras... Pero hablar de todos, pues", comentó.

Pati Lorena dejó claro que no piensa pasar desapercibida en el programa. Su objetivo es claro y lo dijo sin miedo.

"¿Qué vamos a ver de ti Paty Lorena para los que no te conocen?", preguntó Ethel. "Yo me he venido a divertir, he venido a ganar, me voy a llevar ese premio porque ninguna de estas pispiretas, me gana, mi amor", aseguró Pati.

En conclusión, el inicio de La Granja VIP Perú confirma que apostará por la polémica y los enfrentamientos. Las declaraciones de Pati Lorena, al exponer a Paul Michael y encarar a Ethel Pozo, marcaron el tono del reality. Con ello, el programa ya se posiciona en la conversación pública y anticipa más controversias.