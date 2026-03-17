Ethel Pozo encara a la 'enemiga' de Gisela Valcárcel en "La Granja VIP": "Tu sueño era ser personaje público"

El estreno de "La Granja VIP Perú" dejó un momento que causó sensación. Pati Lorena ingresó como la última participante y lo hizo fiel a su estilo: sin filtro, con actitud y lista para generar polémica. Vestida de rojo y bajando de un lujoso auto, la influencer apareció como toda una diva. Pero lo que más llamó la atención fue su encuentro con Ethel Pozo, quien no dudó en encararla en pleno programa.

Ethel enfrenta a Pati Lorena tras su ingreso a "La Granja VIP"

Vestida completamente de rojo y bajando de un lujoso auto, Pati Lorena fue la última participante en entrar a "La Granja VIP". Su actitud directa y provocadora marcó el inicio de una noche llena de tensión y entretenimiento. Ethel Pozo, conductora del programa, decidió saludar y enfrentar a la 'enemiga' de Gisela Valcárcel en vivo.

Desde el inicio, Ethel dejó en claro que conocía bien a Pati Lorena y aprovechó el momento para hacerle una pregunta directa sobre su interés por la fama. La respuesta no se hizo esperar y, como era de esperarse, llegó con el estilo que la caracteriza.

"Bienvenida a ti también, mi amor. Escúchame este casi casi es un sueño Paty, para ti porque yo que te conozco de hace mucho tiempo tú querías ser un personaje público", dijo Ethel. "Yo creo reo que siempre fui un personaje, detrás de cámaras, lo que yo hago es ser yo misma, burlarme que es lo que me encanta y tú me conoces, hijita", respondió.

En ese momento, Ethel decidió encarar a la exproductora de Gisela Valcárcel por hablar en redes de ella y otros personajes de la farándula. Pati Lorena explicó por qué suele hacerlo.

"Yo te conozco, pero conozco a una y ahora en tiktoker eres otra. Cuéntame por qué te has dedicado a hablar de cada uno de los granjeros y de mí. ¿Qué ha pasado?", cuestionó Ethel. "Porque me divierto, porque eso es lo que el público quiere. La gente quiere saber qué hay detrás de cámaras... Pero hablar de todos, pues", comentó.

Pati Lorena dejó claro que no piensa pasar desapercibida en el programa. Su objetivo es claro y lo dijo sin miedo.

"¿Qué vamos a ver de ti Paty Lorena para los que no te conocen?", preguntó Ethel. "Yo me he venido a divertir, he venido a ganar, me voy a llevar ese premio porque ninguna de estas pispiretas, me gana, mi amor", aseguró Pati.

Ethel responde tras el momento incómodo

Luego del programa en "El Post Show" de "La Granja VIP", Ethel Pozo explicó su forma de encarar la situación. La conductora dejó en claro que prefiere mantener la calma antes que entrar en discusiones.

"Suavecita no. No sé si ustedes se dieron cuenta pero le dije: 'Tú siempre quisiste ser famosa, ¿no?'", señaló. "Hay formas de encarar a la gente de manera educada. Yo no soy la que va a ir y te va a insultar", explicó.

Ethel también sorprendió al contar que conoce a Pati Lorena desde hace muchos años y que su relación era muy distinta antes. Lo que nadie esperaba fue la confesión que hizo Ethel al final. La conductora contó que ella misma sugirió que Pati Lorena fuera convocada al reality.

"Yo tengo un muy buen recuerdo de la Paty Lorena de antaño que no es la chica que ahora sale en TikTok", dijo. "Yo dije que la inviten, yo dije, yo di la idea", confesó.

Esto dejó en shock a muchos, ya que ahora ambas protagonizan uno de los momentos más comentados del programa. Con su estilo directo y sin miedo a decir lo que piensa, Pati Lorena se perfila como una de las figuras más polémicas del reality. Por su parte, Ethel mantiene su postura firme pero tranquila, lo que podría generar más momentos tensos.

En conclusión, el ingreso de Pati Lorena a "La Granja VIP Perú" no pasó desapercibido y desató uno de los momentos más comentados del estreno. El cruce con Ethel Pozo dejó en evidencia la tensión entre ambas, pero también marcó el inicio de una convivencia que promete polémica.