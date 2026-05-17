Carlos Zambrano se sincera tras polémica denuncia y su salida de Alianza Lima: "Fue incómodo el momento"

Carlos Zambrano volvió a pronunciarse públicamente tras varios meses alejado de las cámaras y habló sobre uno de los episodios más complicados de su carrera. El defensa se refirió a la denuncia presentada en Uruguay contra él y otros dos jugadores de Alianza Lima, situación que marcó su salida del club blanquiazul.

Carlos Zambrano habla sobre la denuncia y el difícil momento que vivió

En una reciente entrevista con Trome, Carlos Zambrano reconoció que toda la situación tuvo un fuerte impacto emocional en su vida. El futbolista confesó que atravesó momentos difíciles debido a la exposición mediática y a las repercusiones que el caso generó en su familia.

"Los problemas se van a dar para todo el mundo, en cualquier ámbito y en el deporte también. La cosa es levantarse, tirar para adelante y ver lo positivo. Fue muy incómodo el momento que pasé; sería mentirte si te dijera que estaba tranquilo. No, duele, fastidia porque incomoda a la familia, pero después de eso tengo mi conciencia muy tranquila", declaró.

El popular 'Kaiser' también destacó el respaldo que recibió de sus seres queridos y amigos más cercanos durante los meses más difíciles. Según comentó, miles de personas le escribieron para expresarle su apoyo y eso terminó siendo clave para mantenerse firme frente a la polémica.

"Mi familia me mostró su respaldo, sabe cómo soy. Mis amigos también. Recibí más de tres mil mensajes, sin exagerar. Todos saben cómo soy y eso me dejaba tranquilo, porque es gente que me conoce. Quizá la gente que no me conoce puede pensar bien o mal de uno. Lamentablemente, estamos en un mundo, o un país, donde lo malo vende más y hay que aceptarlo. ¿Para qué me voy a molestar ya?", señaló.

Además, Zambrano dejó en claro que no piensa dejar el proceso inconcluso y aseguró que junto a sus abogados continuará defendiendo su inocencia, sin importar cuánto tiempo tome esclarecer los hechos denunciados.

"Legalmente, esto va a ir hasta el final. Si tiene que durar diez o veinte años, voy para adelante. Claro, ahí están los abogados para eso. Hablar o entrar más en el tema es delicado, pero ellos lo están viendo", sostuvo el defensor peruano.

@rkt696 Carlos Zambrano se sincera tras polémica denuncia y su salida de Alianza Lima ♬ sonido original - rkt696

Zambrano confiesa que su salida de Alianza Lima le afectó bastante

Otro de los temas que abordó durante la entrevista fue su salida de Alianza Lima, situación que se produjo en medio de toda la controversia. El futbolista reconoció que abandonar el club fue una experiencia dolorosa y que no se marchó en buenos términos emocionales.

"Sí, mucho. No puedo decir que no me dolió o incomodó. No puedo decir que me fui contento, porque nadie se va contento de un problema, pero la gente lo toma como quiere", expresó.

Pese a ello, Zambrano aseguró sentirse tranquilo consigo mismo y afirmó que siempre intentó mostrarse de manera auténtica ante el público y sus compañeros.

"Estoy tranquilo, gracias a Dios no le debo nada a nadie. Me muestro como soy: una persona directa, clara, sencilla, y eso es lo que me mantiene bien conmigo mismo", añadió.

Las declaraciones del futbolista rápidamente generaron repercusión entre los hinchas y usuarios de redes sociales, especialmente por tratarse de la primera vez que aborda públicamente el impacto personal y profesional que tuvo la denuncia en su carrera.

En conclusión, el proceso legal continúa su curso, Carlos Zambrano aseguró que mantendrá firme su posición y seguirá defendiendo su versión de los hechos. Además, dejó en claro que, pese a las críticas y la exposición mediática, actualmente busca enfocarse en su tranquilidad personal y en continuar adelante con su vida profesional.