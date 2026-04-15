Diealis firmó acuerdo de confidencialidad con su expareja tras grave denuncia: "Nunca ofrecí dinero"

El caso del streamer Diealis dio un giro inesperado luego de confirmarse que llegó a un acuerdo con su expareja Verónika Rojas, quien lo denunció por agresión. La noticia ha generado muchas dudas y también fuertes reacciones en televisión.

Diealis y Verónika Rojas firmaron acuerdo de confidencialidad

El streamer Diealis llegó a un acuerdo con su expareja Verónika Rojas, quien lo denunció por agresión. Todo se conoció en el programa "Magaly TV La Firme", donde se reveló que ambas partes habrían conversado en privado y, tras eso, firmaron un acuerdo de confidencialidad que les impide hablar del caso públicamente. La defensa de Diealis confirmó que hubo un acercamiento entre él y su expareja.

"Ha conversado con la señorita Verónika de forma personal y han podido conversar tranquilamente y más detalles no le puedo dar", explicó su abogada.

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Por su parte, la abogada de la joven también lo confirmó y dejó en claro que ya no podrán brindar más detalles públicamente sobre el tema. Además, explicó que ambas partes llegaron a un acuerdo legal.

"Firmaron un acuerdo de confidencialidad que ya no permite hablar ni referirnos al caso", señaló Karla Vizo, abogada de Verónika Rojas y agregó: "El viernes Verónika se va a Venezuela por sanidad mental y a recuperarse... El caso sigue, nadie se va a retirar. Yo sigo siendo su abogada. Hoy mismo estuve en su declaración, pero se acogió a guardar silencio".

Este punto ha generado muchas preguntas, pues ahora ninguno puede dar detalles sobre lo ocurrido. Como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada. La conductora expresó su incomodidad y lanzó duras críticas sobre este tipo de acuerdos.

"¿Qué tipo de acuerdo han llegado? ¿Acaso un acuerdo económico?", preguntó en su programa, dejando en duda lo que realmente pasó. Además, fue directa con su opinión. "No me gusta que me usen para acuerdos bajo la mesa", dijo, mostrando su rechazo a este tipo de situaciones.

Diealis pide disculpas y se defiende

Frente a la polémica, Diealis decidió pronunciarse en sus redes sociales. El streamer ofreció disculpas públicas y trató de aclarar lo ocurrido. También negó las acusaciones más graves que se han dicho en su contra. Además, fue claro al hablar sobre el dinero.

"Quiero pedirle disculpas a Verónika, también pedirle disculpas a mí mismo y a todas las mujeres", expresó. "Cuando dijeron que yo la he asfixiado o he intentado matar, quiero decirles que eso es totalmente falso", aseguró. "Yo nunca me he reunido con el papá de Vero. Él nunca me ha pedido dinero ni yo he ofrecido dinero", afirmó.

El streamer también contó que está en un proceso de cambio personal. Sin embargo, Magaly no quedó convencida con sus palabras.

"Estoy actualmente asistiendo a terapias, estoy de la mano de Dios, también estoy con psiquiatra", señaló Diealis. "Todos dicen que están de la mano de Dios... todos dicen que van a terapia", comentó la conductora.

En conclusión, el caso de Diealis sigue generando polémica tras este acuerdo de confidencialidad con su denunciante Verónika Rojas. Aunque él niega pagos y pide disculpas, las dudas continúan. Por ahora, la historia no está cerrada y todo indica que seguirá dando mucho de qué hablar.