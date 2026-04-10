Abogada de ex de Diealis aclara video del padre de la joven hablando de dinero: "Lo han editado"

La polémica entre la influencer Verónika Rojas y el streamer Diealis sigue escalando tras la denuncia por presunta agresión, con versiones cruzadas y difusión de videos. El caso tomó un nuevo giro con un material donde el padre de la joven conversa con un representante del streamer, lo que generó especulaciones sobre un posible intento de negociación.

Abogada de Verónika Rojas descarta interés económico

Durante una entrevista en el programa Magaly TV: La Firme, la abogada Karla Viso se refirió a un video que circula en redes sociales, en el que se observa al padre de Verónika Rojas conversando con un representante del entorno de Diealis. Según explicó, dicho material habría sido manipulado.

"Lo han editado y lo han sacado de contexto. Le voy a pedir al fiscal que solicite que entreguen este material que para ellos debe ser contundente y probatorio. Los delitos menos graves en el derecho penal peruano admiten un acuerdo reparatorio, es decir, que se indemnice o se llegue a resarcir el daño a la víctima", declaró.

La letrada precisó que, en este tipo de casos, los acuerdos reparatorios forman parte del procedimiento legal, pero enfatizó que eso no implica necesariamente un interés económico por parte de la víctima. En esa línea, sostuvo que cuando ocurrieron esas conversaciones, ni Verónika ni su familia contaban con asesoría legal.

"Hasta ese momento no estaban asesorados y el hermano de Diego Aliaga le ofrecen a mi cliente 10 mil dólares, luego aparecen otros abogados y le ofrecen 13 mil soles. Luego de esto aparece este empresario a citar y ofrecerle 30 mil dólares. El papá no los llamó, ellos lo citaron, entonces les dijo ahora quiero 50 mil, pero era una estrategia según el padre para saber cuánto era lo que magnificaba en dinero este señor todo el daño que le hacía a su hija", explicó.

Denuncian intento de silenciar a la joven

En otro momento, la abogada también reveló que, tras iniciar contacto con la parte del streamer, esperaba recibir una propuesta formal de conciliación. Sin embargo, lo que habría llegado fue un documento con condiciones que encendieron las alarmas.

"Luego cuando el padre me lo comenta le dije que me pase el número, quedó en devolverme la llamada, me dijo que iba a enviar la propuesta y el acuerdo, pero no solo mandó eso, mandaron un texto que ella debía leer para video como para callarla", aseguró.

Esta afirmación sugiere que la defensa de Diealis habría intentado que la joven se retractara públicamente de sus acusaciones, lo que podría complicar aún más su situación legal si se comprueba. El caso, por ahora, continúa en investigación fiscal.

En conclusión, el conflicto entre Verónika Rojas y Diealis no solo se mantiene vigente, sino que suma nuevos elementos que complejizan el panorama. Mientras la defensa de la influencer insiste en que no existe un interés económico detrás de la denuncia, también advierte sobre presuntas estrategias para desacreditarla o silenciarla.