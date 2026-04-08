Ministerio Público cita al streamer Diealis tras denuncia de su expareja por agresión

Hace unos días, Verónika Rojas fue pareja del streamer Diealis hasta que sufrió de agresión física a la salida de una discoteca dentro del auto del acusado. Ahora, el Ministerio Público ha otorgado garantías a la joven agraviada y ha citado al influencer.

Fiscalía cita a Diealis

Según ha revelado Magaly Medina en su programa, tuvo acceso al documento donde el Ministerio Público ha realizado una citación a Diego Marcelino Aliaga Huamán, más conocido como Diealis. Esto a causa de la denuncia que puso su expareja Verónika Rojas por agresión física al salir de una discoteca.

Así mismo, en el documento se señala que tendrá que asistir el 10 y 14 de abril parar dar sus declaración de los hechos ocurridos hace unos días. Además, se ha revelado que la joven agraviada ya tiene medidas de protección sobre su agresor.

Si por alguna razón el streamer no acude a estas dos citaciones que se le han realizado, pasará a conducción por la fuerza pública. Sí aún así no es ubicado, el Ministerio Público pasaría a una medida de ubicación y captura contra el acusado.

Según ha revelado el abogada de la joven denunciante, el streamer Diealis no tendría aún una orden de restricción de salida del país, pero hasta donde se conoce no ha registrado ningún movimiento migratorio en los últimos días y puede que se encuentre en provincia en la casa de algún familiar.

Diealis pide disculpas en audio

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido como 'Diealis', vuelve a estar en el ojo de la polémica tras ser denunciado por su expareja, Verónika Rojas, de 21 años, por presunta agresión física y psicológica durante una salida nocturna. Esta no es la primera vez que el influencer enfrenta denuncias relacionadas con este tipo de incidentes.

En 'Magaly TV: La firme', la joven relató que había llamado a su padre para que la recogiera, sin imaginar que minutos después sería agredida. Los audios e imágenes presentados muestran al padre reclamándole al streamer mientras ella lloraba y él trataba de justificarse.

"Es la última vez, te lo advertí. Te lo advertí, que si le ponías un dedo encima a mi hija te ibas a ubicar", se escucha decir al padre de la denunciante.

De esta manera, se ha iniciado un proceso contra el streamer Diealis por la denuncia de agresión a su expareja Verónika Rojas. Ahora, el joven ha sido citado por el Ministerio Público para brindar sus declaraciones y si no llega a presentarse, será capturado.