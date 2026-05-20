Onelia Molina y Kevin Díaz desmienten detalle clave tras ampay: "No es la casa de Kevin"

Onelia Molina y Kevin Díaz decidieron responder luego de las imágenes difundidas en "Magaly TV La Firme", donde se dejó entrever que ambos habrían pasado la noche juntos en una casa. Los integrantes de "Esto es guerra" fueron consultados por "América Hoy" y salieron al frente para aclarar la situación.

Onelia Molina aclara imágenes del ampay

Onelia Molina habló ante las cámaras de "América Hoy" y explicó que no tiene problema en aclarar las cosas cuando siente que se está diciendo algo que no es cierto. La chica reality aseguró que el lugar al que ingresó no pertenece al modelo venezolano.

"Simplemente voy a decir que las cosas cuando no son, hay que aclararlas. Y si ellos se están equivocando en alguna información que están dando, pues van a tener que salir y aclarar, porque en primer lugar esa no es la casa de Kevin. Se lo pueden preguntar a él", señaló Onelia.

La competidora también contó que sí llegó a ese lugar de noche, luego de salir del programa. Sin embargo, explicó que se retiró muy temprano porque tenía que grabar un comercial para una marca.

"Que me esté siguiendo por todo lado es incómodo. Fui a ese lugar sí entré en la noche saliendo de acá y salgo muy temprano porque fui a grabar un comercial de (marca) y lo tenía que grabar muy temprano, ya lo que quieran decir no importa, pero sí me incomoda como te privas mucho de privacidad. Bueno, también entiendo que es parte de", comentó.

Tras escuchar su versión, Janet Barboza opinó que no sería raro que Onelia y Kevin estén juntos en un espacio como un Airbnb, sobre todo si están grabando contenido para redes sociales.

"No es raro que Onelia y que Kevin estén en un Airbnb grabando contenido, todo lo que quieran. Es muy normal", comentó la conductora.

Kevin Díaz niega haber pasado la noche con Onelia

Kevin Díaz también fue consultado por el tema y rechazó la forma en que se presentaron las imágenes. El modelo venezolano aseguró que no es cierto que hayan pasado la noche juntos y remarcó que el lugar mostrado no era su vivienda.

"Las imágenes que están mostrando ahí la verdad que no son para nada ciertas. No, no, no, no para nada. En la nota sale diciendo como que es mi casa, pero no es así. Aquí infringen las normas de privacidad de cualquier ser humano. No me parece justo", señaló Kevin.

El chico reality también dijo que le incomoda que se cambie la información, porque eso puede afectar la imagen de Onelia. Además, recordó que ambos están solteros y no le hacen daño a nadie.

"Exacto que cambian toda la información y aparte de eso dejan muy mal a una chica que no tiene nada de culpa en esto. Yo estoy tranquilo, pero no le estamos haciendo daño a nadie, en las cosas que podamos hacer. Onelia es una mujer soltera, ya está grande, yo igual y siento que deberían de respetar un poquito eso, también", sentenció.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz salieron al frente tras el ampay de "Magaly TV La Firme" y negaron que la casa mostrada sea del venezolano. Ambos aclararon que están solteros, pidieron respeto a su privacidad y rechazaron que se haya presentado la información de una forma que pueda dejar mal a la chica reality. Por ahora, la dupla busca cerrar la polémica, aunque sus seguidores siguen atentos.