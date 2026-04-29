Onelia Molina responde a Said Palao tras su advertencia: "También sé muchas cosas"

Onelia Molina volvió a pronunciarse sobre Said Palao y no se guardó nada. Luego del cruce que tuvieron en vivo en "Esto es Guerra", las cámaras de "América Hoy" buscaron a la arequipeña para conocer su versión. Y lo que dijo ha dejado a más de uno sorprendido.

Onelia Molina lanza dardo a Said Palao tras su advertencia

Onelia Molina decidió responderle sin filtros a Said Palao, luego de los comentarios que él hizo en su contra. Todo comenzó tras un cruce en vivo que no pasó desapercibido. Tras ello, las cámaras de "América Hoy" buscaron a Onelia para conocer su versión. Y encendió más la polémica.

La modelo arequipeña dejó claro que no le preocupa lo que digan de ella y que el público sabe ver lo que pasa. Además, reafirmó que no le cree a Said Palao tras lesionarse e igual ir a una triatlón de larga distancia.

"Como siempre digo. La gente no es ciega, se da cuenta de las cosas y ellos pueden sacar sus propias conclusiones. Y para mí es una lesión que es difícil de curar, o sea, estar postrado en una cama, que te den un descanso médico 3 días y que vayas a una competencia, sí me parece descabellado", mencionó.

Onelia dejó entrever que hay cosas que no le parecen, pero que no quiere entrar en más detalles. Prefirió mantenerse al margen para no generar más conflictos ni agrandar la polémica.

"Yo me refiero a eso, otros temas no voy a tocar, no quiero levantar polémica no quiero hablar de temas que para mí ya fueron cerrados", señaló.

Un día antes, Said Palao ya se había pronunciado sobre el tema. El chico reality aseguró que no tiene problemas con Onelia, pero le pidió que evite ciertos comentarios.

"Yo hasta el día de hoy no me meto con Onelia. Lo único que le pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios, porque yo no me meto. Ella puede opinar, pero ella no puede decir: 'En boca de mentiroso...', Yo también puedo decir muchas cosas de ella, que a mí también parece que son mentiras o cosas de ella", expresó.

Llo que más llamó la atención de su entrevista con "América Hoy" fue su advertencia. Una frase corta, pero contundente, fue la que dio en respuesta a las declaraciones de Said en "Esto es Guerra".

"Que diga lo que quiera yo también sé muchas cosas, pero decido no hablar y decido esta vez optar por mi tranquilidad y no decir nada", dijo.

No hay amistad entre ellos

Además, la modelo fue clara al hablar sobre su relación con Said. Según dijo, nunca fueron amigos y eso no va a cambiar. Con esta frase, dejó cerrada cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos.

"Simplemente él nunca ha sido mi amigo, no va a ser mi amigo y no me interesa tenerlo como amigo", afirmó.

En conclusión, el enfrentamiento entre Onelia Molina y Said Palao sigue encendiendo la polémica y dejando muchas interrogantes en el aire. Aunque ambos aseguran que no quieren agrandar el conflicto, sus declaraciones y advertencias han mantenido al público atento. Por ahora, no hay señales de que quieran hacer las paces y todo apunta a que este cruce aún tiene más capítulos por contar en la farándula.