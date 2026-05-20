Onelia Molina elogia a Kevin Díaz y deja dudas sobre si podría pasar algo más: "¡Qué bien besa!"

Onelia Molina volvió a encender los rumores en "Esto es guerra" luego del apasionado beso que protagonizó con Kevin Díaz. La odontóloga sorprendió al hablar sin roche del momento y hasta lanzó un coqueto piropo para el modelo venezolano.

Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras beso en EEG

Todo ocurrió al día siguiente de un reto de actuación, donde Onelia Molina y Kevin Díaz tuvieron que interpretar una escena romántica. Sin embargo, la química que mostraron en pantalla no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre sus compañeros y seguidores.

Durante el programa, Onelia Molina fue consultada por el beso que se dio con Kevin Díaz. Lejos de esquivar el tema, la integrante de los "guerreros" respondió entre risas y confirmó que era la primera vez que ambos compartían un momento así frente a cámaras.

"El día de ayer sí fue la primera vez que besé a Kevin y, ¡qué bien besa!", expresó Onelia Molina, causando sorpresa en el set y sobre todo la de Kevin. "¿Qué?", gritó Katia Palma. "¿Qué no me preguntaste eso?", señaló nerviosa Onelia. "Oye no le levantes... falsas ilusiones", dijeron Katia y Mathías Brivio.

La chica reality no se quedó callada y también bromeó sobre la intensidad del beso. Según comentó, se notó que era la primera vez porque Kevin habría puesto bastante empeño en la escena.

"Es más, se notó que fue la primera vez porque con qué ganas me besó, Kevin", comentó la chica reality. "Es que era un beso... con ganas", respondió él. "Le puso empeño", destacó Onelia. "¿Es la primera vez que alguien te besa bien?", expresó Kevin con voz seria mientras Onelia sonreía nerviosa.

El momento generó risas en el set, pues Onelia no pudo ocultar su nerviosismo al hablar del beso con Kevin. Además, Allison Pastor dejó entrever que la arequipeña habría comentado algo más en privado, aumentando las bromas entre sus compañeros.

"¿Después hubo algún otro beso o salida?", preguntó Katia Palma. "Lastimosamente, no. Solo fueron los dos que fueron ahí. (¿Qué significa?) Es que... Dios mío, ¡besó bien!", señaló Onelia. "Katia, si yo te contara lo que me dijo en el camerino", intervino Allison Pastor. "Cállate", le dio Onelia. "Katia, lo único que te voy a decir es que yo dejo huella", mencionó Kevin.

Onelia no se cierra al amor

Aunque Onelia Molina dejó claro que sigue soltera, también reconoció que ya no quiere cerrarse por completo a conocer a alguien. Durante una conversación con Katia Palma, la guerrera habló de su situación sentimental y aseguró que se encuentra tranquila. Luego, al ser consultada sobre si desea seguir sola o abrirse nuevamente al amor, Onelia fue sincera y dejó abierta la posibilidad.

"Estoy soltera. Y creo que a una persona soltera siempre van a haber pretendientes. Pero estoy soltera, estoy tranquila (¿Quieres seguir así o planes buscar otro amor?) La verdad es que sí planeo seguir así por un tiempo, pero no me cierra conocer a nadie, ya no me cierro", respondió.

Cuando le preguntaron directamente por Kevin Díaz, la odontóloga no dudó en llenarlo de elogios. Aseguró que ya lo conoce bastante, pues han compartido mucho tiempo como amigos dentro del reality. Finalmente, Onelia evitó confirmar una relación, pero tampoco cerró la puerta a que algo pueda pasar más adelante con el modelo venezolano.

"A Kevin ya lo conozco bastante. Hemos sido muy amigos y he compartido con él mucho como amigo. Y me parece una persona espectacular, un caballero, y una persona que tiene los valores bien puestos. (¿Alguna posibilidad con Kevin?) Aún no... Ya no me voy a cerrar en ninguna posibilidad con nadie. Y si hablamos de Kevin, me parece un hombre espectacular", sentenció.

El momento llamó más la atención porque, semanas atrás, Onelia decía que no quería involucrarse sentimentalmente con nadie. Por eso, Mathías Brivio resaltó que ahora parecía tener una actitud distinta y que ya no cerraba las puertas al amor.

Onelia tomó el comentario con humor y respondió que un beso puede cambiar las cosas, dejando entrever que el momento con Kevin no pasó desapercibido para ella. Aunque todo nació como parte de un reto de actuación, sus reacciones hicieron que muchos se pregunten si podría surgir algo más entre ambos.

En conclusión, Onelia Molina sorprendió al elogiar el beso con Kevin Díaz y dejó claro que el momento no pasó desapercibido para ella. Aunque aseguró que sigue soltera, la odontóloga reconoció que ya no se cierra a conocer a alguien y llenó de halagos al modelo venezolano. Por ahora, ambos toman el tema con humor, pero sus coqueteos siguen alimentando los rumores dentro y fuera de "Esto es Guerra".