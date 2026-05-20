Magaly aconseja a Onelia Molina tras ampay con Kevin Díaz: "A los paños de lágrimas no hay que agarrarles cariño"

La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz continúa generando especulación en el mundo del espectáculo. La participante de 'Esto Es Guerra' fue captada por las cámaras de "Magaly TV La Firme" ingresando al departamento del chico reality en Miraflores, reavivando los rumores de un posible romance entre ambos.

Magaly Medina aconseja a Onelia Molina tras acercamiento con Kevin Díaz

Durante la reciente emisión de "Magaly TV La Firme", Magaly Medina comentó las imágenes del encuentro entre Onelia Molina y Kevin Díaz. La periodista aseguró que entiende que la influencer quiera distraerse y pasar tiempo acompañada luego de su ruptura sentimental con Mario Irivarren.

"Ósea el chico tiene claro que ser perseverante. Ahora cuánto te dura eso es otra cosa porque Onelia está saliendo de una relación y la está pasando bien. Como siempre digo, todo el mundo tiene derecho al paño de lágrimas y te encuentras uno tan churro como él, pero eso tiene un periodo que dura, hay que saber que tiene fin, cuándo será no lo sabemos", señaló Medina.

La conductora también aprovechó para advertirle a la influencer que no se encariñe demasiado con Kevin Díaz, ya que considera que este tipo de relaciones suelen aparecer como una forma de superar una decepción amorosa.

"Lo malo del asunto es cuando a tu paño le coges cariño, pero a los paños de lágrimas no hay que cogerles cariño porque solo sirven para ayudarnos a salir de esa transición, para que no duela demasiado esa transición. Digamos para que el duelo fluya bien y en ella está fluyendo bien, más cuando te decepciona un hombre como Irivarren", agregó la periodista.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre si realmente existe algo más que amistad entre ambos participantes de "Esto es Guerra".

El ampay que volvió a encender los rumores de romance

El programa de espectáculos mostró imágenes registradas la noche del 11 de mayo, donde se aprecia a Onelia Molina llegando al edificio donde vive Kevin Díaz, en el distrito de Miraflores. Según el informe, la joven ingresó al estacionamiento aproximadamente a las 10:33 de la noche.

Lo que más llamó la atención fue que la influencer recién abandonó el lugar al día siguiente, situación que incrementó las sospechas sobre la verdadera naturaleza de su relación con el participante venezolano de "Esto es Guerra".

Estas imágenes aparecieron pocos días antes del comentado beso que ambos protagonizaron en el reality como parte de un reto de actuación. Precisamente, antes de que se difundiera el ampay, tanto Onelia como Kevin habían descartado haberse besado fuera de cámaras.

"Al principio lo negaban, pero bien calladitos se lo tenían que pasaban la noche juntos, seguro practicando el guion antes de su actuación digna de un Oscar", comentó entre risas Magaly Medina.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Sin embargo, las recientes apariciones juntos y el beso en televisión han provocado que el público continúe pendiente de cada movimiento de ambos.

En conclusión, mientras los rumores siguen creciendo, Onelia Molina y Kevin Díaz permanecen en el centro de la atención mediática. Las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme" y los comentarios de Magaly Medina intensificaron las especulaciones sobre un posible romance que, por ahora, ambos prefieren no oficializar.