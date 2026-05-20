Carlos Alcántara aclara cuál es su relación con Yiddá Eslava tras ser captados juntos: "Estoy arrepentido"

Carlos Alcántara se pronunció sobre Yiddá Eslava, luego de que ambos fueran captados juntos en una salida nocturna. 'Cachín' admitió que fue él quien invitó a la actriz, pero dejó claro cuál es su relación. La salida de ambos no pasó desapercibida y rápidamente empezó el rumor de un posible romance. Sin embargo, Carlos y Yiddá se encargaron de apagar las especulaciones con sus propias declaraciones.

'Cachín' habla de su salida con Yiddá Eslava

Carlos Alcántara decidió aclarar qué pasa realmente con Yiddá Eslava, luego de que ambos fueran captados juntos en una salida nocturna. El querido actor, más conocido como 'Cachín', reconoció que fue él quien invitó a la actriz. El tema no pasó desapercibido en la farándula, pues muchos empezaron a especular sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, Carlos explicó cuál es su relación.

Durante una entrevista en el pódcast "Sin + que decir", Carlos Alcántara contó que invitó a Yiddá Eslava a la inauguración de un local. Pero lo que más llamó la atención fue que, según él mismo relató, en plena salida la perdió de vista y ya no volvió a encontrarla.

El actor se mostró avergonzado por lo ocurrido y aprovechó el momento para pedirle disculpas públicamente a su amiga. Además, dejó claro que no hubo mala intención, aunque reconoció que no fue el mejor gesto haberla invitado y luego desaparecer.

"A Yiddá le tengo que pedir disculpas, a mi amiga. Le invité a la inauguración y después la perdí, no la vi más", dijo Alcántara.

Luego, al saber que Diana Sánchez iba a ver a Yiddá, el popular 'Cachín' le pidió que le diera un mensaje de disculpas. Con esto, Carlos Alcántara dejó claro que la salida no significaba que estuviera iniciando una relación con Yiddá. Según su versión, solo la invitó como amiga y después todo se desordenó durante la noche.

"Dile que estoy arrepentido", añadió, dejando ver que no quería que el malentendido afecte su amistad con la actriz.

Sus palabras fueron comentadas por Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", quien no pudo evitar reírse de la situación. La conductora resaltó que ambos llegaron juntos al local, pero luego cada uno terminó por su lado.

"Entraron juntos a la discoteca, pero él se olvidó de su amiga", comentó la popular 'Urraca' en su programa de espectáculos.

Yiddá Eslava descarta romance con Carlos Alcántara

Yiddá Eslava también decidió pronunciarse sobre los rumores. La actriz fue directa y descartó cualquier posibilidad de romance con Carlos Alcántara. Incluso, señaló que ambos están en la "friendzone".

"Estamos ambos en la friendzone, imagínate. Si él ha salido de la discoteca de la mano. Él tiene que vivir. Yo siento que está en la etapa de vivir y es lo que le toca y le aplaudo y se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana", contestó.

La actriz también explicó que Carlos estaría viviendo una etapa distinta tras su soltería. Por eso, dejó claro que no desea ser parte de ese momento personal del actor.

"Pero de mi lado, sinceramente, no pasa nada conmigo. Él está descargando una etapa. No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aún estando soltera, yo no quiero que me metan en un mismo saco con él (...) no es lo que quiero para mí", agregó.

En conclusión, Carlos Alcántara y Yiddá Eslava aclararon los rumores tras ser vistos juntos en una salida nocturna. El actor reconoció que la invitó como amiga y hasta le pidió disculpas por haberla perdido de vista durante la noche. Por su parte, Yiddá descartó cualquier romance y aseguró que ambos están en la "friendzone", dejando claro que entre ellos solo existe una amistad.