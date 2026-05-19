Cachay revela que su agresor es un policía en retiro: "Me empujó con dos puñetes"

El comediante Cachay atraviesa un momento muy difícil luego de ser agredido durante una presentación en Olmos, Lambayeque. Durante una conversación, reveló que ya logró identificar a su agresor y se trataría de un policía en retiro.

Un policía en retiro fue el agresor de Cachay

El conocido cómico José Luis "Cachay" Ramos, de 66 años, fue empujado por un hombre en pleno show y terminó cayendo por las gradas frente a todo el público. Esto ocasionó que termine lesionado de su muñeca, necesitando una operación de emergencia.

Durante una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', el comediante ha revelado la identidad de su agresor. Se trataría de Julio Magno Saya Maraví, un mayor retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, señaló que en ningún momento le realizó ninguna broma, y que solo le iba a dar la mano.

"Yo no sé qué le pasó en la mente porque yo estaba en personaje de Juan Gabriel, que es coqueto y juega con el público. Yo sé a quién le hago la broma y a quién no, ni siquiera le he agarrado, solo quise darle la mano y me empujó con dos puñetes para abajo", cuenta.

¡No trató de auxiliarlo!

Así mismo, 'Cachay' contó cómo sucedieron los hechos y que tras la agresión, el expolicía no mostró ningún interés de ayudarlo o arrepentimiento tras empujarlo y por ello, pide justicia.

"Se ha quedado sentado como si no hubiera pasado nada. Ni me auxilió, ni mostró arrepentimiento. Esa persona no debe estar en la calle. Si tiene una pistola, saca su arma y me dispara", declaró.

En otro momento, el comediante revela que esa misma persona lo saludó anteriormente y le había dado la mano antes de que iniciara todo el show. Por ello, no entiende la razón de su actuar.

"En la puerta me vio, me saludó y me dio la mano, de ahí nada más, es el único contacto que he hecho con él", expresa el artista ante el medio de TV y ha revelado que continuará su denuncia hasta las últimas para que se haga cargo de todos sus gastos.

De esta manera, el comediante Cachay viene pasando por un momento difícil tras ser agredido por un policía en retiro en su show de Lambayeque. Hasta el momento, ha tenido que cancelar shows en otros lugares debido a su estado de salud y pide que se haga justicia.