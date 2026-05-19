Monserrat Seminario acusa a Melcochita de no cumplir con sus hijas: "Su chibola maneja sus cuentas"

Monserrat Seminario volvió a pronunciarse públicamente sobre Melcochita tras la oficialización de su romance con Heydi Amado. La aún esposa del humorista cuestionó la actitud del artista y aseguró que sus hijas serían las más afectadas por toda la exposición mediática.

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de incumplir con sus hijas

En una reciente entrevista con Trome, Monserrat Seminario aseguró que Pablo Villanueva no estaría cumpliendo completamente con los gastos relacionados a sus menores hijas. Según relató, desde que se separaron, el artista solo habría realizado un depósito económico.

Asimismo, señaló que actualmente sería Heydi Amado quien maneja las cuentas bancarias del humorista y realiza los depósitos correspondientes, dejando entrever que la joven estaría influyendo en las decisiones económicas relacionadas con la manutención de las menores.

"Nos separamos hace cuatro meses y solo ha depositado un mes. Solo está pagando el alquiler de la casa y del colegio. Si está facturando, pues que facture bien y que les compre sus cosas a mis hijas porque les está negando todo. Ahora, su chibola es la que maneja sus cuentas y hace los depósitos", declaró la aún esposa del cómico.

La piurana también cuestionó la poca comunicación que tendría Melcochita con sus hijas y expresó su preocupación por el impacto emocional que podría generar la constante exposición de su nueva relación, pues teme que las menores sean blanco de burlas en redes sociales.

"Uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero es un padre ausente. Tengo unas niñas de 12, 15 y 16 años y no se da cuenta de que el bullying existe. No quiero que mis hijas sean el hazmerreír de las cosas que hace su padre", acotó.

Monserrat Seminario critica la relación de Melcochita con 'chibola'

Monserrat Seminario también dejó en claro que no desea retomar su relación con Melcochita y aseguró que su preocupación está centrada en sus hijas. Sin embargo, cuestionó las intenciones de Heydi Amado, dejando entrever que estaría interesada principalmente en el dinero del artista.

"No las llama. Todo el mundo me dice que estoy despechada, pero a mí me importa un pepino lo que haga ese hombre con su vida. Él escogió irse con una chibola que solo lo ve como cajero automático", declaró.

En conclusión, Monserrat Seminario reiteró que su principal preocupación continúa siendo el bienestar emocional y económico de sus hijas. Mientras tanto, la mediática relación entre Melcochita y Heydi Amado sigue generando polémica y diversas reacciones en el mundo del espectáculo peruano.