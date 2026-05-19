Participantes de 'La Granja VIP' fueron sorprendidos por fuerte sismo: ¿Cómo reaccionaron?

Este martes 19 de mayo, cerca de la 1 de la tarde, un fuerte sismo se sintió en varias zonas del Perú, generando nervios y momentos de pánico en la población. El movimiento telúrico también sorprendió a programas en vivo como 'La Granja VIP', que cuenta con transmisión 24/7, mostrando en tiempo real la reacción de sus participantes.

Concursantes de 'La Granja VIP' vivieron susto por el sismo

El reality 'La Granja VIP' vivió uno de sus momentos más sorprendentes tras el fuerte sismo registrado este martes. A las 12:57 p. m., un movimiento de magnitud 6.1 con epicentro en Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se sintió en diversas regiones del país y generó tensión entre los participantes.

El hecho ocurrió en el comedor del programa, donde Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cristian Martínez 'Cri Cri' terminaban de almorzar y ordenaban los platos. Fue en ese momento cuando el sismo sacudió el lugar, siendo Paul Michael el primero en alertar a sus compañeros.

"Temblor, temblor", dijo el cantante, mientras Diego Chávarri confirmaba el movimiento al percibir la sacudida del lugar. "Mira las plantas", añadió.

Pamela López fue una de las más afectadas, mostrando gran preocupación en su rostro, mientras el exfutbolista de Sporting Cristal intentaba calmarla junto a Mónica Torres, quien incluso le sostuvo la mano para tranquilizarla.

"Temblor, caraj*", dijo Pamela López, con intención de levantarse, pero siendo calmada por la actriz. "Ay, mis hijitos, Dios mío", expresó muy nerviosa en medio del susto.

El grupo de 'Los Reales' destacó que el movimiento había sido bastante largo. En medio de la tensión, la actriz recordada por 'Mil Oficios' consultó si podían comunicarse con sus familiares, idea con la que influencer trujillana coincidió.

Mientras todo se normalizaba poco a poco, los participantes retomaron sus actividades, aunque Paul Michael permanecía pensativo.

"¿Te has asustado?", le preguntó Mónica Torres. "No, estoy pensando en mi casa", respondió el integrante de La Combinación de la Habana.

¿Quién fue el último eliminado de 'La Granja VIP'?

Durante la gala de eliminación del 16 de mayo en 'La Granja VIP' se dio a conocer que el eliminado fue Pablo Heredia, quien no pudo superar en votos a Gabriela Herrera. Tras conocer el resultado, el actor argentino se mostró visiblemente afectado y se despidió de sus compañeros antes de abandonar la competencia.

"Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa", expresó Heredia antes de abandonar definitivamente la competencia.

En conclusión, el fuerte sismo de magnitud 6.1 no solo generó alarma en distintas regiones del país, sino que también sorprendió a los participantes de 'La Granja VIP', quienes vivieron momentos de tensión en plena transmisión en vivo antes de retomar la calma dentro del reality.