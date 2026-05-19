Pamela Franco arremete contra la actual pareja del padre de su hija: "Si se sintió ofendida, qué pena"

Pamela Franco respondió sin filtro a la actual pareja del padre de su hija tras recibir una carta notarial. En una entrevista con "América Hoy", la cumbiambera aseguró que solo habló de lo que vivió y, aunque aclaró que nunca la llamó "amante", dejó una frase que volvió a encender la polémica.

Pamela Franco responde tras cartas notariales

Pamela Franco volvió a encender la polémica en la farándula peruana. La cumbiambera habló para "América Hoy" y respondió con todo luego de recibir cartas notariales por sus recientes declaraciones sobre el padre de su hija y su actual pareja.

La cantante dejó claro que no piensa quedarse callada y aseguró que ella solo contó parte de lo que vivió en su momento. Además, negó haber dicho algunas frases que, según ella, le estarían atribuyendo.

Pamela Franco fue consultada por la carta notarial que le envió el padre de su hija. La artista aseguró que nunca lo llamó "mantenido" y sostuvo que tiene testigos de lo que ha dicho públicamente.

"Tiene no solamente una trayectoria musical, sino también tiene una trayectoria mandando cartas notariales. Prácticamente yo le he dicho 'mantenido', en ningún momento le he dicho mantenido. De todo lo que yo he dicho yo tengo testigos, entonces él no puede mentir. Tampoco le estoy pidiendo un sol, he salido adelante", aseguró Pamela Franco.

La intérprete también explicó que no está pidiendo dinero. Según contó, ella salió adelante sola y reconoció que, en su momento, tomó la decisión de confiar en el padre de su hija para que administre sus ingresos. La cumbiambera dejó entrever que algunas verdades pueden causar molestia, pero insistió en que no está inventando nada.

"Tomé la decisión de hacerle cargo a él que administre todo lo que yo ganaba. Parte de la culpa también es mía. Tengo que asumirla. En privado sí, esperé otra cosa, pero en público nunca le pedí un sol. Creo que mis declaraciones le incomodan. Hay gente que le incomoda la verdad, pero tranquilo, no estoy pidiendo dinero, simplemente es algo que sí pasó y tú lo sabes", señaló Pamela.

Pamela arremete contra pareja del padre de su hija

Pamela Franco también habló sobre la actual pareja del padre de su hija, quien también le envió una carta notarial. La cantante respondió con ironía y aseguró que ya contestó el documento.

"La muchacha también pues tiene la misma trayectoria en las cartas notariales, ¿no? Imagínate. Entre ellos se entiende perfectamente. (¿Respondiste su carta?) También, ya le respondí. Yo he dicho lo que he pasado. O sea, si se sintió ofendida, qué pena, ¿no?", comentó Pamela.

Además, la artista recordó que vivió una situación complicada en el pasado con la persona que hoy está al lado del reconocido cumbiambero. Por eso, pidió que se revisen archivos para recordar mejor lo ocurrido.

"O sea, yo pasé algo en su momento con la pareja que ahora tiene, lastimosamente. Yo creo que no hay comunicación entre ellos. Y como ella siempre pide pruebas, debería buscar los archivos para que de repente refresque la memoria, porque ella es la máster y máster de dar cátedra a todas las mujeres, de hablar de vivencias", sentenció.

Finalmente, Pamela aclaró que nunca afirmó que la actual pareja del padre de su hija haya sido la amante. Sin embargo, lanzó una última frase que no pasó desapercibida.

"Si ella se ha portado súper bien y todo. Sabrá ella que no le puede pasar lo mismo que me pasó a mí, ¿no? (Porque ella nunca fue la amante) Yo tampoco lo he dicho. Por eso le digo: 'Si ella se siente muy bien con su conciencia, que duerme tranquila'", afirmó.

En conclusión, Pamela Franco respondió con firmeza a las cartas notariales del padre de su hija y su actual pareja, asegurando que no piensa retractarse de lo que dijo. La cumbiambera afirmó que solo habló de situaciones que vivió y que tiene testigos para respaldar su versión. Además, lanzó fuertes comentarios contra la pareja del cantante, dejando claro que esta polémica todavía tiene para rato.