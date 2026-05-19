Futbolista de Sporting Cristal, Catriel Cabellos, es captado de fiesta con dos mujeres y se esconde en auto

El presente de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 preocupa a sus hinchas. El cuadro celeste se encuentra lejos de la pelea por el título y a solo tres puntos del último lugar. En medio de este panorama, el programa 'Amor y Fuego', difundió imágenes de Catriel Cabellos disfrutando de una salida nocturna.

Catriel Cabellos es captado en fiesta en medio de la crisis de Sporting Cristal

Las cámaras del programa de espectáculos registraron al joven volante de Sporting Cristal durante la noche del sábado mientras compartía con dos mujeres en una zona de Miraflores. Según las imágenes emitidas en televisión, Catriel Cabellos intentó pasar desapercibido usando una gorra mientras se movilizaba por el lugar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud del futbolista al momento de subir a una camioneta. Las imágenes muestran al jugador ingresando a la parte posterior del vehículo y luego arrodillándose en el piso aparentemente para ocultar su presencia de las cámaras.

La difusión del video provocó inmediatas reacciones en redes sociales, donde varios hinchas cuestionaron la disciplina y el comportamiento del mediocampista, especialmente por el difícil momento futbolístico que atraviesa Sporting Cristal.

La polémica creció aún más luego de la reciente derrota del cuadro celeste ante FC Cajamarca, resultado que incrementó la presión sobre el plantel y el comando técnico. Muchos seguidores consideran que el equipo necesita máxima concentración para salir de la complicada situación en la tabla de posiciones.

Las imágenes de Catriel Cabellos en una salida nocturna terminaron alimentando el debate sobre el compromiso de algunos jugadores en un momento crítico para la institución rimense.

Sporting Cristal realizó millonaria inversión por Catriel Cabellos

La llegada de Catriel Cabellos a Sporting Cristal generó gran expectativa a inicios del 2025. El mediocampista arribó procedente de Racing Club luego de su paso por Alianza Lima y de una extensa negociación entre ambas instituciones.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Racing había valorizado inicialmente el pase del futbolista en aproximadamente 20 millones de dólares. No obstante, tras varias conversaciones, Sporting Cristal logró adquirir el 50% de su carta pase por una cifra cercana a los 500 mil dólares.

La contratación de Cabellos fue vista como una apuesta importante del club rimense para fortalecer su proyecto deportivo a largo plazo. Por ello, muchos aficionados consideran que el futbolista debe asumir mayor responsabilidad tanto dentro como fuera de las canchas.

Hasta el momento, ni Sporting Cristal ni el jugador se han pronunciado oficialmente sobre las imágenes difundidas por el programa de espectáculos. Sin embargo, la polémica continúa creciendo mientras el equipo busca salir del complicado momento deportivo que atraviesa en el Torneo Apertura 2026.

En conclusión, la crisis futbolística y las recientes imágenes de Catriel Cabellos terminaron aumentando la presión sobre Sporting Cristal, que ahora no solo necesita recuperar resultados positivos en el campeonato, sino también evitar nuevos episodios que distraigan al plantel en plena lucha por salir de la parte baja de la tabla.