Cachay revela que denunciará a hombre que lo agredió en pleno show: "Esto no puede quedar así"

Cachay rompió su silencio tras la fuerte agresión que sufrió durante una presentación en Olmos, Lambayeque. El cómico contó que tomará acciones legales contra el hombre que lo empujó desde unas escaleras y pidió que el caso no quede impune.

Cachay exige justicia tras agresión en Olmos

El conocido humorista José Luis Cachay Ramos, más conocido como Cachay, vivió un momento de terror mientras realizaba su show frente al público. Todo ocurrió cuando estaba interpretando un personaje y uno de los asistentes lo empujó con fuerza, provocando que cayera desde una zona alta.

Tras el ataque, el cómico terminó con lesiones y una fractura en el brazo. Por eso, un día después del incidente, conversó con el portal "Instarándula" y dejó claro que buscará apoyo legal para denunciar al responsable.

Cachay aseguró que no piensa dejar pasar lo ocurrido, pues considera que la agresión pudo terminar en una tragedia. Además, pidió a las autoridades que tomen medidas contra el sujeto, quien ya se encuentra detenido.

"Voy a consultar con un abogado para que me pueda apoyar y seguir con la denuncia", dijo el cómico Cachay.

@instarandula Cómico 'Cachay' se pronuncia tras incidente durante presentación en Lambayeque. ♬ sonido original - Instarandula

El artista también fue firme al señalar que seguirá con el proceso hasta el final. Para él, este caso no puede quedar como si nada hubiera pasado, ya que fue atacado en plena presentación y delante de varias personas.

"Que las autoridades pongan cartas en el asunto porque esto yo lo voy a hacer hasta el último; esto no puede quedar así", agregó.

En conversación con una reportera de "Instarándula", Cachay se mostró bastante indignado por lo ocurrido. El humorista aseguró que el hombre debe responder por los daños que le causó, tanto en su salud como en sus cosas personales.

"Que se vaya preso ese señor, me ha querido matar. Tiene que pagarme mis gastos. Incluso me ha malogrado un teléfono nuevo. Me ha tirado. Estoy gastando mi plata, es un gasto", sentenció.

Cachay recuerda cómo fue empujado durante su show

Luego, en declaraciones para "Arriba mi gente", el comediante apareció con el brazo lesionado y recordó cómo fue el ataque. Según contó, estaba haciendo un personaje que juega con el público cuando notó que el hombre estaba serio. Intentó esquivarlo, pero el sujeto aprovechó un descuido para empujarlo.

"Me encuentro en el hospital, me salen lesiones, fracturas. Lo que pasa es que estaba haciendo un personaje que juega con el público. Yo lo veo serio (al señor) y lo trato de esquivar y, cuando volteo, aprovecha para empujarme y me avienta desde arriba", relató.

Cachay también contó que, durante la caída, pensó en protegerse la cabeza y la columna para evitar un daño más grave. Según dijo, el golpe pudo tener peores consecuencias.

"Yo pensé en mi cerebro y mi columna. Me ha agarrado descuidado. (El hombre) no sé cómo se llama, pero ya está detenido", señaló.

Por su parte, Janeth Cachay, hija del cómico, también se pronunció tras ver el video de la agresión. Ella contó que su padre logró protegerse con el brazo y lamentó lo ocurrido.

En conclusión, Cachay exigió justicia tras la agresión que sufrió durante su presentación en Olmos y aseguró que continuará con la denuncia contra el responsable. El cómico contó que terminó con lesiones y una fractura en el brazo, además de gastos médicos y daños materiales. Ahora espera recuperarse y que las autoridades sancionen al hombre que lo empujó en pleno show.