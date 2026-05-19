Tilsa Lozano se arrepiente de su matrimonio con Jackson Mora: "Fue lo peor, me dejó llena de deudas"

Tilsa Lozano volvió a remecer la farándula con fuertes declaraciones sobre su matrimonio con Jackson Mora. La popular 'Tilín' habló sin filtros en el pódcast "La Manada" y aseguró que casarse con el exboxeador fue una de las peores decisiones de su vida.

Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora y revela deuda

Durante su participación en "La Manada", Tilsa Lozano no dudó en contar una dura experiencia que, según ella, le dejó su relación con Jackson Mora. Aunque al inicio no quiso entrar en tantos detalles, sí dejó claro que hoy está pagando las consecuencias de haber confiado en su pareja al firma un documento.

La exvengadora sorprendió al contar que, tras su relación con Jackson, habría quedado con problemas económicos y deudas que ahora debe enfrentar. Además, la modelo recomendó al público tener mucho cuidado antes de firmar cualquier papel, incluso si la persona que lo pide es alguien cercano o una pareja.

"Nunca firmes un papel cuando te digan: 'firma, no pasa nada', por eso ahora estoy pagando deuda ajena", dijo Tilsa, dejando sorprendidos a los conductores del programa.

Tras escucharla, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' reaccionaron con asombro. Fue entonces cuando Tilsa soltó una frase mucho más fuerte contra su exesposo y dejó ver lo molesta que está por esta situación.

"Yo creo que mi matrimonio fue la peor cagad*** que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese conc*** que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta", sentenció.

Sus palabras encendieron la conversación, pues la exvengadora aseguró que su matrimonio no solo le habría dejado un mal recuerdo en lo sentimental, sino también problemas de dinero. Ante la confesión, Mario Irivarren intentó entender mejor lo ocurrido y le preguntó si había firmado un crédito como aval para Jackson Mora.

"Algo así", contestó Tilsa Lozano de manera corta, pero dejando mucho que pensar acerca de lo que habría firmado con su entonces esposo.

Tilsa aconseja no mezclar amor con dinero

Luego de contar su experiencia, Tilsa Lozano fue clara al decir que los temas económicos pueden volverse muy complicados dentro de una relación. Para ella, aunque exista amor y confianza, siempre es mejor pensar bien antes de aceptar una responsabilidad de dinero.

"Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera. Yo creo que cosas de plata con pareja, mejor no. Si no, asesórate con un abogado", señaló.

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron el 25 de noviembre de 2022. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin y ambos firmaron oficialmente su divorcio el 11 de junio de 2025.

Hace poco, Jackson Mora también fue consultado por el nuevo galán de Tilsa, Andrés Muñoz Álvarez Calderón. El empresario reconoció que lo conoce, pero aclaró que no son amigos cercanos.

En conclusión, Tilsa Lozano volvió a hablar sin filtros sobre su matrimonio con Jackson Mora y aseguró que esa relación le dejó una fuerte deuda económica. La exvengadora reveló que firmó documentos confiando en su entonces pareja y ahora enfrenta las consecuencias. Por eso, aconsejó no mezclar amor con dinero y asesorarse bien antes de aceptar cualquier compromiso financiero.