Tilsa Lozano descarta aceptar entrevista de Magaly: "Disfrutaré que se quede con las ganas"

Como se recuerda, Magaly Medina y Tilsa Lozano tienen un enfrentamiento de muchos años atrás. Incluso, hace más de 10 años la popular 'exvengadora' le dio una entrevista a la conductora de TV, pero ahora ella descarta volver a sentarse en su programa.

Tilsa no aceptaría entrevista de Magaly

En el podcast 'La Manada', Tilsa Lozano fue invitada para comentar sobre varios temas de la farándula. En algún momento de la conversación tocaron sobre su problema que Magaly Medina. Es así como recordaron la polémica entrevista del 2015 y al ser consultada si aceptaría una revancha con la 'urraca', esto dijo:

"La revancha ¿Quién pide? el que pierde y yo no perdí ¿Para qué le voy a dar una revancha? (Así te ofrezca 50 mil) No ¿Para qué? Más voy a disfrutar que se quede con las ganas y tenga que hacer monólogos sobre mí, pero cuando tú te paras al frente de ella", expresó.

Es así como la ex de Juan Manuel Vargas afirma que prefiere que la conductora de 'Magaly TV: La Firme' le dedique programas hablando de ella. Además, señala que cualquier conversación no le quitará el apodo que le ha puesto desde hace muchos años.

"Prefiero que siga haciendo monólogos sobre mi, me siga dedicando programas, hablará de ti o de mí. A mí me va a decir 'la eterna amante', a ti (Laura Spoya) te dirá borracha o mala madre, a ti (Mario Irivarren) saca vueltero y tú no sé (Gerardo)", expresó.

Jackson Mora habla del nuevo romance de Tilsa Lozano

Tilsa Lozano fue captada en un viaje a Colombia junto a Andrés Muñoz Álvarez Calderón, con quien se le vio en actitudes cariñosas que despertaron rumores de romance. Aunque al inicio él negó la relación, luego confirmó que estaban saliendo y reconoció haber sido amigo de Jackson Mora, exesposo de la conductora.

En ese contexto, el programa digital Show.pe se comunicó con el también empresario para consultarle si la noticia de la nueva relación de Tilsa lo había tomado por sorpresa, considerando que su divorcio se dio hace aproximadamente un año. Ante ello, Mora aseguró que ya estaba al tanto de la situación.