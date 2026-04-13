Farándula peruana presente en las Elecciones 2026: Desde Susy Díaz hasta Cielo Torres cumplieron su deber cívico

La jornada electoral del 12 de abril de 2026 marcó un momento decisivo para el país, con más de 27 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. El proceso también contó con la presencia de figuras de la farándula, que cumplieron con su deber cívico y generaron atención en redes sociales.

Figuras del espectáculo participan en jornada electoral

A lo largo del día, distintos personajes del entretenimiento llegaron a sufragar en medio de un ambiente que, pese a algunos inconvenientes logísticos reportados en ciertos puntos del país, se desarrolló con relativa normalidad. Entre los asistentes destacaron Zelma Gálvez, Ernesto Pimentel, Alfredo Benavides, Kurt Villavicencio y Deysi Araujo.

También participaron Miguelito Barraza, Susy Díaz y Alondra Huárac, además de algunos integrantes del reality La Granja VIP, quienes aprovecharon la ocasión para reafirmar su compromiso ciudadano.

Como es habitual, Susy Díaz volvió a acaparar la atención con sus declaraciones espontáneas. "La dieta del miembro de mesa, para comer rico, ojalá que me toque una buena presa", comentó entre risas. Luego, adoptó un tono más reflexivo al referirse a su voto:

"Yo ahora me he vuelto, ya no digo a nadie a quién le doy mi voto... todos esperamos paz, tranquilidad, seguridad, vivir en un país donde vivir con paz y tranquilidad".

@rkt696 Susy Diaz fue a votar ayer domingo 12 de abril ♬ sonido original - rkt696

Más allá de acudir a sufragar, algunos personajes también asumieron funciones dentro de los locales de votación. Ese fue el caso de Cielo Torres, quien fue designada como miembro suplente, pero terminó integrando la mesa ante la ausencia del presidente asignado, generando sorpresa entre los asistentes.

Cielo Torres fue miembro de mesa en las Elecciones 2026.

Por otro lado, la jornada también estuvo marcada por la emoción de quienes votaban por primera vez. Alondra Huárac compartió su entusiasmo por este momento importante en su vida.

"Estaba muy emocionada porque ya desde que cumplí 18 años decía 'ya soy mayor de edad, ya puedo votar' pero todavía tenía que esperar... llegó el momento de ser una adulta responsable", expresó.

@rkt696 Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, votó por primera vez en estas Elecciones 2026 ♬ sonido original - rkt696

Participación desde el extranjero y compromiso ciudadano

La participación de figuras del espectáculo no se limitó al territorio nacional. Algunos personajes ejercieron su derecho al voto desde el extranjero, reafirmando su compromiso con el país pese a la distancia. Entre ellos destacó Desiree Acosta, quien acudió a votar en Madrid.

De igual manera, el reconocido conductor Raúl Romero participó activamente en el proceso electoral desde el exterior, incluso desempeñándose como miembro de mesa, lo que fue valorado por sus seguidores como una muestra de responsabilidad cívica.

Estos casos reflejan cómo la comunidad peruana en el extranjero también se sumó a esta jornada histórica, cumpliendo con su derecho y deber de elegir a las autoridades que regirán el destino del país en los próximos años.

En conclusión, a participación de figuras de la farándula en las Elecciones generales del Perú 2026 evidenció el interés de distintos sectores por formar parte de un proceso clave para el país. Más allá de su presencia mediática, muchos de ellos destacaron la importancia de ejercer el voto de manera responsable y consciente.