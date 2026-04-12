Elecciones 2026 EN VIVO: conoce el minuto a minuto de la jornada electoral de hoy

La jornada electoral de este domingo 12 de abril de 2026 marca un momento decisivo para el Perú, con más de 27 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. Además de elegir al próximo presidente y vicepresidentes, el electorado vota por 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino.

El país vive además un cambio institucional importante: tras tres décadas, el Perú retoma el sistema bicameral en el Congreso. Esta modificación redefine la estructura del poder legislativo y obliga a los votantes a informarse sobre sus candidatos. En total, 35 fórmulas presidenciales compiten en una elección fragmentada, marcada por la desconfianza y la incertidumbre.

Conoce el desarrollo de los elecciones generales en el Perú

A las 6:40 de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio oficial a las Elecciones Generales 2026 en un acto simbólico que marcó el comienzo de una jornada considerada histórica. El presidente del organismo, Roberto Burneo, destacó la complejidad del proceso y reafirmó el compromiso institucional con la transparencia.

"Vamos a respetar, en todo momento, el sufragio y el derecho de las personas a votar", señaló Burneo durante la ceremonia de apertura. #EnVivo #Voto2026



Roberto Burneo, presidente del JNE: Vamos a respetar, en todo momento, el sufragio y el derecho de las personas a votar



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Poco después del inicio formal, observadores de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegaron a la sede del JNE para acompañar el desarrollo del proceso electoral. Su presencia busca garantizar el seguimiento internacional de una jornada que, además, marca el regreso del país a la bicameralidad.

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Observadores electorales se reúnen en la sede del Jurado Nacional de Elecciones



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Sin embargo, en paralelo al inicio de las votaciones, se reportaron problemas logísticos en distintos puntos del país. En balnearios del sur de Lima como San Bartolo y Pucusana, miembros de mesa denunciaron que aún no recibían el material electoral necesario, lo que impidió la instalación oportuna de varias mesas de sufragio.

Situaciones similares se registraron en otros locales de votación. En el colegio Nuestra Señora de la Merced, en Villa El Salvador, también se reportó la falta de material electoral a pocos minutos de iniciarse oficialmente la jornada, lo que generó preocupación entre electores y personal encargado.

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Material electoral no llega a local de votación, ubicado en el colegio Nuestra Señora de la Merced en Villa El Salvador



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Asimismo, se reportó que material electoral no llega a local de votación, ubicado en el colegio María Reiche en San Borja. Incluso, una personero, denunció que "le cerraron la puerta en la cara" en local de votación.

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Personera denuncia que "le cerraron la puerta en la cara" en local de votación, ubicado en el colegio María Reiche en San Borja



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Otro lugar donde también se registró demoras en la instalación de mesas de votación en el Colegio Champagnat de Surco, debido a que no llega el material electoral.

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Se registran demoras en la instalación de mesas de votación en el Colegio Champagnat de Surco, debido a que no llega el material electoral



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Por otro lado, miembros de mesa reportaron demoras y falta de energía eléctrica en local de votación en el parque Cáceres en Jesús María. A pesar de que se cuenta con un generador, este no provee energía suficiente para todas las cabinas, lo que ha paralizado el inicio de las votaciones en este punto.

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Local de votación ubicado en el parque Cáceres en Jesús María no inicia labores debido a la falta de fluido eléctrico



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Ante esto, la ONPE emitió un comunicado dónde asegura que se ejecuta el plan de contingencia por retraso en el arribo de material electoral en distritos de Lima Sur por falla de proveedor.

Cientos de personas no pueden ejercer su derecho a voto por demora en la instalación de mesas de sufragio por falta de material electoral en distintas partes del país.

Los peruanos en el extranjero también se suman a la jornada electoral. Desde Madrid, en el recinto ferial IFEMA miles de peruanos se encuentran realizando su voto. Más de 105 mil electores se han acercado a este centro de votación que es el más grande de Europa.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Desde Madrid, en el recinto ferial IFEMA miles de peruanos se encuentran realizando su voto. Más de 105 mil electores se han acercado a este centro de votación que es el más grande de Europa.



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Local de votación de Keiko Fujimori aún no abre en San Borja. Varios de los votantes se encuentran desde antes de las 7:00 de la mañana.

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Local de votación de Keiko Fujimori aún no abre en San Borja



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Candidato Carlos Álvarez emitió su voto en local de votación, ubicado en San Isidro. Cabe recordar que el postulante mantuvo su decisión de no participar en actos simbólicos. A diferencia de los demás candidatos, no realizó en el tradicional desayuno electoral.

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Candidato Carlos Álvarez emitió su voto en local de votación, ubicado en San Isidro



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El candidato presidencial, Jorge Nieto, acudió a su local de votación ubicado en Punta Hermosa a emitir su derecho a votación. El candidato horas antes participó del protocolar desayuno.

Jorge Nieto emite su voto en las Elecciones Generales 2026. (Captura: Latina Noticias)

A su turno, el candidato Rafael López Aliaga emitió su voto en local de votación en San Isidro. El candidato acudió tras su protocolar desayuno en su local en San Juan de Miraflores. A su salida del local, López Aliaga, emitió su molestia por los retrasos de la ONPE para aperturar mesas de votación.

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Candidato Rafael López Aliaga emitió su voto en local de votación en San Isidro



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En medio de las diferentes quejas que hay en distintos colegios del Sur de Lima por el retraso en la apertura de las mesas de votación, se conoció que material electoral de la ONPE llegó a local de votación, ubicado en San Juan de Miraflores.

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Material electoral llegó a local de votación, ubicado en San Juan de Miraflores



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A su vez, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, acudió a su local de votación ubicado en San Borja para emitir su voto. Aunque en un inicio fue de los locales que reportaron demoras con el material electora, la candidata pudo ejercer su derecho sin problemas.

Keiko Fujimori acude a su local de votación. (Captura: América Noticias)

La ONPE y el JNE extendieron el horario de votación hasta las 6:00 p.m. por retrasos en la instalación de mesas en distritos de Lima. Desde temprano, ciudadanos reportaron demoras en diferentes distritos de Lima, generando largas filas. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, responsabilizó a la empresa proveedora del material electoral.

El presidente de la República, José Balcázar, acudió a emitir su voto en su local de votación, ubicado en Chiclayo. A su salida el precedente recalcó que hay indició de ningún tipo de fraude, se ha descartado. Todo está superándose, siempre la fuerza mayor ocurre

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José Balcázar: No hay indició de ningún tipo de fraude, se ha descartado. Todo está superándose, siempre la fuerza mayor ocurre



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El que también acudió a su centro de votación ubicado en Miraflores fue el candidato, Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación.

Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, acude a votar. (Captura: Latina Noticias)

La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro instó a la ONPE a cumplir sus funciones tras detectar retrasos en la entrega de material electoral, lo que afectó la instalación de mesas. La diligencia, liderada por la fiscal Lorena Villanueva Zúñiga, busca prevenir vulneraciones al derecho al voto.

🚨 #LoÚltimo | Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la @ONPE_oficial al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las... pic.twitter.com/Kzuy3OchFT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 12, 2026

En rueda de prensa, Roberto Burneo, presidente del JNE, habló sobre los retrasos en elecciones: "Comunicaremos a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal", señaló para los medios.

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Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre retrasos en elecciones: Comunicaremos a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal



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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que la falta de material en 15 locales de Lima afectó a más de 63 mil electores y aseguró que se iniciarán los trámites para que sean exonerados de cualquier multa.

Flash electoral: los resultados a boca de urna no oficiales colocan a Keiko Fujimori en el primer lugar con 16.5 %, seguido de Rafael López Aliaga con 12.8 % y Jorge Nieto con 11.6 %, de acuerdo con datos de América TV y Datum.

El JNE informó que, ante la falta de material electoral en mesas de Lima Metropolitana y en ciudades de Estados Unidos como Orlando y Paterson, se amplió el horario de instalación hasta el lunes 13 de abril, de 7 a. m. a 2 p. m. Asimismo, se extendió la jornada de votación hasta las 6 p. m. para garantizar el derecho al voto de los electores.

¡Actualización de resultados! La ONPE informa que, con el 40.295% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera con un 17.15%, seguida de Rafael López Aliaga con 16.54% y Jorge Nieto con 13.88%.

Hoy, 13 de abril, la ONPE informó que, habilitarán los 13 locales de votación pendientes para las Elecciones Generales 2026. Los locales se encuentran ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3). El horario de votación será de 7 a. m. a 6 p. m.

En un colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa se amanecieron por la demora en el conteo de votos, ya que el material electoral llegó tarde y la instalación fue al mediodía. En San Juan de Miraflores, los miembros de mesa llegaron temprano para instalar las mesas de votación. Pese a pequeñas demoras, no se reportaron faltas de material electoral como el día anterior.

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En colegio en San Juan de Miraflores, miembros de mesa llegaron temprano para instalar mesas de votación.



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