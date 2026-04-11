Precio del DÓLAR HOY, sábado 11 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú hoy sábado 11 de abril amaneció con pequeñas variaciones en comparación con el inicio de la semana marcando una posible tendencia. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para que tengas en cuenta antes de realizar tus transacciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 11 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.379 para la compra y S/ 3.385 para la venta. Estos valores cambiaron en una ligera baja ya que se mantenían estable indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio se ha mantenido estable, sin variaciones bruscas. Durante marzo, el dólar subió gradualmente y, en los primeros días de abril, muestra una ligera baja frente al 06 de abril, cuando cotizó en S/ 3.455 para la compra y S/ 3.467 para la venta.

Precio del dólar del 1 al 10de abril. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad pese a las dificultadas , lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú,

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 11 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada a finales de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional para el público.