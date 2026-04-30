Backus: Consejos clave para disfrutar los momentos de encuentro con moderación

Los momentos de encuentro entre amigos y familia son parte esencial de nuestra cultura. En todo el país, las reuniones sociales son una oportunidad para reforzar prácticas de moderación que contribuyan a una mejor convivencia y a disfrutar más cada momento.

La moderación no significa dejar de celebrar, sino de hacerlo más consciente. La cerveza ha estado siempre presente en los momentos más importantes de celebración y encuentro. Al ser una bebida de elaboración natural, baja graduación alcohólica y con opciones sin alcohol, se consolida como la bebida oficial de la moderación.

Enotnces, para que el disfrute sea el eje de las reuniones, es fundamental que tanto ciudadanos como dueños de negocios asuman su rol en la promoción de experiencias equilibradas. Aplicar criterios de moderación permitirá que cada momento de consumo sea positivo y responsable durante estos días.

Recomendaciones para un servicio responsable en negocios

Los establecimientos cumplen un rol clave en la promoción de prácticas responsables en sus comunidades:

Validación de edad: verificar el documento de identidad es un paso que no admite excepciones para asegurar que la venta de bebidas alcohólicas sea exclusiva para mayores de 18 años. Identificación de señales: el personal debe estar capacitado para reconocer signos de consumo excesivo, como habla arrastrada o falta de coordinación, e intervenir de forma oportuna. Intervención adecuada: en caso de detectar que un cliente ha excedido sus límites, actuar con respeto y calma, ofreciendo alternativas sin alcohol y opciones de transporte seguro para su retorno a casa. Diversificación de la oferta: mantener siempre a disposición agua, alimentos y cervezas sin alcohol para acompañar el consumo equilibrado.

Claves para un disfrute responsable

Para quienes comparten momentos de encuentro en estos días, la clave está en el equilibrio:

Alternar: intercalar un vaso de agua o una cerveza sin alcohol entre cada bebida para mantenerte hidratado. Acompañar con comida: acompañar las bebidas alcohólicas con alimentos no solo mejora la experiencia, sino que favorece una absorción más lenta del alcohol en el organismo. No manejar después de tomar: la premisa es clara: si se bebe, no se debe conducir. El uso de taxis o alternativas de movilidad es clave para proteger la vida propia y la de quienes nos rodean. Elegir la moderación: la cerveza, por su menor graduación alcohólica e ingredientes naturales, es una aliada para un ritmo de consumo más pausado.

Claves para un disfrute responsable

Compromiso con la moderación a nivel nacional

Backus hace más de 146 años promueve el consumo responsable en el país. La empresa continúa desplegando sus acciones de educación y acciones directas para sensibilizar y acompañar a los peruanos.

En regiones como Ayacucho, en el marco del último feriado, ha capacitado a más de 100 colaboradores municipales y personal de servicio en zonas clave. También ha implementado puntos de hidratación y sensibilización en espacios públicos como plazas, ferias y parques.

Asimismo, ha difundido mensajes de sensibilización en Lima y Arequipa, proyectando impactar alrededor de 3 millones de personas. Además, ha reforzado esta iniciativa mediante la colocación de banners informativos en señal de televisión nacional.

Estas iniciativas buscan que la moderación esté presente y nos recuerde que un futuro con más motivos para brindar es aquel donde todos nos cuidamos. Porque, con moderación, celebramos más.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.

Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores. También, tener un impacto más significativo en nuestras comunidades, gracias a los más de 4 mil apasionados que son parte de la familia AB InBev en el Perú.

En resumen, Backus impulsa una cultura de moderación mediante recomendaciones prácticas dirigidas tanto a negocios como a ciudadanos. Con ello, busca fomentar el consumo responsable de bebidas alcohólicas en todo el país.